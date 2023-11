Už letos v prosinci začne oprava silnice mezi Trnavou a Rudíkovem. Kraj Vysočina v těchto dnech vybral dvě firmy, které rekonstrukci provedou. Jejich pracovníci si staveniště přeberou už v prosinci. Dopravní omezení by ale měly začít až příští rok.

Kraj nechá opravit dvou a půl kilometrový úsek silnice od čerpací stanice Rudíkov až po obchvat Trnavy. | Foto: poskytl Kraj Vysočina

Dvou a půl kilometrový úsek od čerpací stanice Rudíkov až po obchvat Trnavy opraví firmy MI Roads a IMOS Brno za více než sto sedmdesát milionů korun. Smlouvu s nimi v těchto dnech podepsal Kraj Vysočina. Z ní vyplývají i termíny. Zahájení stavby je naplánováno už na letošní prosinec. Zprovozněný má být úsek v listopadu příštího roku a úplně dokončený na konci června 2025. V zimním období by neměly dělníci dělat nic, co by omezilo dopravu nebo zimní údržbu.

Plánovaná modernizace má vyřešit především směrové a šířkové vedení silnice. „Součástí projektu je také bezpečnější napojení komunikací, zejména III/36058 ve směru na Rudíkov a napojení II/390 na Budišov. Vybudována bude i vážní zóna nedaleko rybníka Březina, sloužící ke kontrole nákladní dopravy,“ uvedl už dříve náměstek hejtmana Kraje Vysočina Miroslav Houška.

