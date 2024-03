/FOTO, VIDEO/ Více zeleně, hezčí prostranství. Tak má vypadat nyní poměrně fádní a nepříliš vzhledná plocha u pobočky třebíčské městské knihovny v Modřínové ulici za několik let. Tato knihovna se totiž zcela změní – a s ní i vše okolo. „V letech 2025 a 2026 tam budeme stavět novou pobočku. Nyní jsme zadali veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, která se týká veřejného prostranství kolem ní,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Knihovna na Modřínové ulici v Třebíči bude zcela nová - a s ní se promění i přilehlé prostranství. | Video: Deník/Milan Krčmář

Lidé se tak mohou těšit na nové chodníky, mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň a také novou podobu autobusové zastávky, která se nachází přímo před knihovnou. „Nic extra nového tam ale přibývat nebude. Spíš to prostranství chceme uvést do modernějšího hávu a hlavně tam přidat zeleň. Myslíme si, že když tam bude nová budova, tak i to prostranství kolem by mělo mít nějaký nový charakter,“ doplnil starosta.

Modřínku čeká omlazující kúra. Podívejte se, jak se knihovna v Třebíči změní

Město zadalo vypracování projektu brněnskému architektu Petru Todorovi, který je zároveň i autorem projektu na samotnou budovu. Projektová dokumentace na vnější prostory má být zpracována do začátku prosince letošního roku.

Pobočka Modřínová se nachází v nejlidnatější části města, funguje od roku 1992. Nový vzhled začne dostávat po rekonstrukci hlavní budovy v centru města a pobočky v Okružní ulici. „Na Modřínce to ale bude prakticky nová knihovna. Necháme stát jen obvodové zdi. Budova se rozměrově nezmění, zato dispozičně ano,“ oznámil už dříve Pacal s tím, že celkem budou tyto práce na všech knihovnách stát šedesát milionů korun, z čehož pětačtyřicet milionů uhradí dotace.

