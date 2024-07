Nepříjemná zajížďka čeká každého řidiče, který se příští týden vypraví z Třebíče do Brna. Přejezd na hlavní silnici I/23 u Vladislavi bude totiž zavřený. „Přejezd je v zatáčce a doprava je velká. Když se k přejezdu přijede, dílce nesedí,“ popsal starosta Vladislavi Jan Havlena.

Ten z oprav není příliš nadšený. „Přejezd kvůli té silné dopravě dostává pořádně na frak. Opravují to každou chvíli. A když to opraví, tak to stejně zase po nějaké době začne mlátit,“ povzdechl si starosta.

Práce na přejezdu budou trvat od pondělí 29. července do pátku druhého srpna. Motoristé se musejí připravit na dvanáctikilometrovou objížďku, která povede z Třebíče po výpadovce směrem na Dukovany.

Na křižovatce u Slaviček odbočí vlevo na Číměř a tudy se dostanou do Vladislavi, odkud mohou pokračovat dále na Brno.

Objížďka se dotkne i autobusových linek číslo 790150, 790320, 790350, 790540, 791320.

„Zastávky Třebíč-Cyrilometodějská, Třebíč-Kaufland, Třebíč-Mototechna, Třebíč-Colas, Třebíč-Palečkův mlýn a Třebíč-Táborský mlýn budou po dobu trvání uzavírky na těchto linkách dočasně bez obsluhy a bez náhrady,“ informoval Jiří Macura z odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu.

Železniční přejezd u Vladislavi se opravuje každou chvíli. | Video: Deník/Milan Krčmář

V současné době nelze bez problémů na Brno jet ani přes Velké Meziříčí a odtud po dálnici. Silnice na Velké Meziříčí je z Třebíče u Rudíkova také uzavřená a řidiči musejí využít objížďku přes Budišov a Hodov.