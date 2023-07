Nová hlavní silnice vede rovně od Dolních Vilémovic a návsi směrem na Ostašov. Původně přitom bývala vedlejší. A hlavní silnice v minulosti vedla směrem od Zárubic a Myslibořic směrem na Ostašov. Podle starosty Lipníku Petra Sameše je nové značení přehlednější. „Za mě je nová verze rozhodně lepší. Já s ní jsem spokojený. Jen od řidičů autobusů a kamionů to bude vyžadovat trochu dovednosti,“ řekl Deníku.

Přestože on sám s tím je spokojený, dostal se i k opačným reakcím. „Někteří o tom mají jinou představu. Z většiny jsou ale reakce kladné. Je to taky o zvyku. Ty, kteří jsou zvyklí jezdit po paměti, překvapí změněná přednost v jízdě a mohou s tím mít problém. Bude vyžadovat čas, než si na to zvyknou. Ale věřím, že si všechno sedne,“ dodal starosta s tím, že práce jsou hotové o měsíc dříve díky dobré koordinaci dodavatele. Přestavba rozcestí začala v březnu.

Jak práce postupovaly, sledovala Helena Macháčková. Bydlí totiž na dohled bývalému komplikovanému rozcestí. „Vypadá to teď pěkně, i když má jiný styl. Sama řídím, jen jsem ještě neměla příležitost se tudy projet. Ale těším se na to, obavy z ní nemám. Ty mám naopak z toho, aby tu nebyla havárie. Snad lidé za volantem nezačnou bláznit. Stopku teď příliš řidičů nerespektuje,“ popsala obyvatelka Lipníku.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Práce v centru obce přesto nekončí. Do konce roku v Lipníku ještě navážou na křižovatkou opravou opěrné zdi u místního obchodu. „Je poničená kvůli budování kanalizace, při stavbě křižovatky. Půjde ale o dodělávku a drobnost, nic zásadního. Upravíme i prostranství před obchodem,“ předeslal starosta Petr Sameš.

Kam se dá z křižovatky v Lipníku jet:

Obce: Ostašov, Klučov, Dolní Vilémovice, Myslibořice, Jaroměřice nad Rokytnou

Místa v Lipníku: kulturní dům, hasičská zbrojnice, hospoda, obchod, uličky mezi domy