Podnik rekonstruoval poškozený vtokový a výpustný objekt a bezpečnostní přeliv. Z retenčního prostoru odtěžil asi dva tisíce metrů krychlových nánosů.

„S napouštěním začneme na jaře, předpokládám, že by se do dvou let měla nádrž s objemem zadržené vody dosahujícím 618 tisíc kubických metrů naplnit,“ uvedl Pavel Hopjan, vedoucí správy toků pro oblast povodí Dyje z Lesů ČR. Vodní dílo patří k těm, které podnik rekonstruoval v rámci svého programu #vracíme vodu lesu. Nádrž zadrží vodu, využívali ji lidé při koupání a kromě nich také rybáři. Na dně zůstala náletová vegetace, tu podle správce toku není třeba odstraňovat. Podle Hopjana může prospět rybám.

Z celkových 36,7 milionů korun podnik čerpal 31,8 milionů korun z dotací Ministerstva zemědělství ČR, zbytek hradil z vlastního rozpočtu.

Vracíme vodu lesu je největší vodohospodářský program v historii podniku. Více než miliarda korun plyne do staveb, které zadrží vodu v lese i v krajině. Nyní Lesy ČR budují 73 nových nádrží, 292 obnovují. Na Třebíčsku mezi dokončené patří vodní nádrž Police, retenční nádrže Julinka a U Fialovy hájenky a vodní nádrž Cihelna, všechny v jižní části okresu.

Na hranici Třebíčska nedaleko Želetavy vzniká vodní nádrž Ježkovec. V blízkosti stavby se nachází původně poutní kaple sv. Magdalény.