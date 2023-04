Ten úsek na silnici druhé třídy mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím nedaleko Trnavy je mezi řidiči pověstný. „Jezdím tudy každý den do práce. Je to jen něco přes kilometr, ale ani bych se nedivil, kdyby se právě tahle část nejvíc podepisovala na stavu mého auta. A taky na mém stavu. Z těch děr jsou vyklepané nejen čepy, ale i já. Nechápu, že ta silnice musí být takhle rozbombardovaná. Přitom celá silnice z Třebíče do Meziříčí je všude jinde naprosto pohodlná. Ale tohle je fakt děs běs,“ podivil se Pavel Burda z Třebíče.

Podobně hovoří i Jana Štanclová. „Často tudy jezdím k dálnici, je to z Třebíče nejbližší cesta. Jako malou mě bavily ty houpáky. Kdykoli jsme jeli z Velkého Meziříčí, táta zde přidal plyn a my na zadních sedadlech jsme si připadli jako na horské dráze. Jenže to už je víc než dvacet let a ta silnice se vůbec nezměnila. Tedy spíše, nezměnily se ty houpáky. Naopak se změnil povrch. Je děsný. Vůbec se tam nedá jezdit. Silnice je plná děr a tak úzká, až je to nebezpečné,“ popsala žena z Třebíče.

Burda, Štanclová i ostatní řidiči, kteří tudy jezdí, se ale snad brzy dočkají konce tohoto martyria. Silnice totiž patří Kraji Vysočina, který se o její opravu snažil už asi patnáct let. Jenže vše pořád ztroskotávalo na nevyjasněných majetkových poměrech. Ty se však nyní podařilo vyřešit. „Takže teď finalizujeme projekt a plánujeme v létě vypsat výběrové řízení na dodavatele prací. Pokud vše půjde dobře, na podzim by mělo být předáno staveniště a začalo by se s kácením stromů podél silnice. Samotné stavební práce by začaly příští rok v dubnu,“ informovala krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Ta zároveň dodala, že vše je teprve na začátku. „Je téměř jisté, že projekt projde ještě minimálně dvakrát programem jednání Rady Kraje Vysočina, a to kvůli vyhlášení zakázky a výběru zhotovitele. Konkrétnější informace budou spíše až v okamžiku, kdy vše bude více aktuální,“ nastínila mluvčí.

Poničený úsek se nachází na katastru obce Trnava. Její starosta Martin Kristofčák označil posun v jednání za dobrou zprávu. „Po tom zničeném povrchu jezdíme už roky, spíše desítky let. V roce 2003 se udělal obchvat Trnavy a my si mysleli, že třeba v horizontu pěti let bude oprava pokračovat na tom zdevastovaném úseku. Už v té době byl stav silnice nevyhovující. Ve vedení obce jsem nově, ale vím, že můj předchůdce pan starosta Břetislav Česnek kvůli tomu na kraji absolvoval dost jednání,“ uvedl Kristofčák.

Silnice vede z kritického úseku k Rudíkovu. Jedná se už o větší obec, žije v ní přes sedm set lidí. Její dlouholetý starosta Zdeněk Souček posun v jednání vítá, neskrývá ale rozmrzení, že se vše tak táhlo.

„Nevím, zda lze vůbec říct ‚konečně je to tady‘, když to kraj připravuje tak hrozně dlouho. Jako obec jsme velkou měrou pomohli v jednáních, třeba s vlastníky těch pozemků okolo. Ještě si ale musíme ten rok počkat. Což znamená, že se nějaká dílčí oprava povrchu bude muset stejně asi provést, protože ta silnice je jeden velký tankodrom,“ zamyslel se rudíkovský starosta.