Obyvatelé Třebíče už mají s opravami mostů značné zkušenosti. Po výměně Podklášterského mostu a nynějších pracích na mostu v Poušově je čeká další podobná svízel. Příští rok se město pustí do rozsáhlých oprav mostu nad Týnským údolím, který spojuje nejlidnatější třebíčské sídliště Hájek se čtvrtí Týn.

Místo mostu hluboké jámy. V Třebíči-Poušově budují základy pro nové pilíře

Práce potrvají více než půl roku, což značně zkomplikuje dopravu v severní části města. „Je to nepříjemné. Ten most je opravdu hodně frekventovaný, jezdí po něm i městská doprava. Pro mě osobně to znamená, že buď budu muset jezdit do centra vrchem přes Míčovu ulici a pak kolem Nového hřbitova, nebo přes Nové Dvory. Ta druhá možnost bude asi horší, protože v tom směru bydlí hodně lidí, takže se to tam zahltí auty,“ zamyslel se Luděk Hoffmann, který bydlí v ulici Kpt. Jaroše.

Ta ústí na ulici Marie Majerové, na níž se most nachází. „Na Majerce se tak zahustí provoz. Trochu se obávám, jak bude vypadat situace na křižovatce s Jaroškou, když všichni z naší ulice i z těch protějších pojedou jedním směrem,“ podotkl Vít Svoboda bydlící v ulici Františka Hrubína, která k ulici Marii Majerové přiléhá.

Změny ale nepocítí jen motoristé, ale i pěší. Ti ale až poté, co se most znovu otevře. Čeká jej totiž skutečně rozsáhlá oprava zvenku i zevnitř, přičemž jednou z nejviditelnějších změn bude, že se na něm zúží chodníky.