/FOTO/ I když alespoň část Martinského náměstí v Třebíči už vypadá vcelku k světu, na jeho konečnou podobu po rekonstrukci si lidé ještě počkají. Dokonce déle, než bylo v plánu. „Termín dokončení díla se posouvá z třicátého dubna na patnáctého června,“ informoval starosta Pavel Pacal.

Větší část Martinského náměstí už je opravená, termín dokončení se přesto odkládá na červen. | Video: Deník/Milan Krčmář

Důvody jsou dva – práce archeologů a několik mrazivých dnů, které práci zpozdily. „Záchranný archeologický průzkum trval delší dobu, než bylo v původní dokumentaci. S mrazem stavební práce počítají, ale od projektantů byla dokumentace nastavená tak, že tam práce budou probíhat nepřetržitě,“ vysvětlil Pacal s tím, že město samo očekává dokončení prací do konce května. „Nový termín je nastavený delší z toho důvodu, aby to znovu nemusela projednávat rada města, kdyby se dokončení o pár dní protáhlo,“ doplnil starosta.

Archeologové v Třebíči odkryli už sedm desítek koster. Na místě je nenechají

Dělníci nyní upravují povrch náměstí. Značná část stavby už je hotová, například před kostelem svatého Martina vznikl velký trojúhelník ze šatovské dlažby. Ten by mohli využívat například provozovatelé přilehlých kaváren. Na něm se již nepracuje. „Před třicátým květnem ho ale nebude možné využívat. Do té doby je to staveniště. Dokud nebude stavba ukončena a dílo předáno, na staveniště je nikdo nepustí. Ale pevně věříme, že poté bude tento prostor ideální pro umístění nějaké předzahrádky,“ dodal Pacal.

