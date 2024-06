Více než rok se pracovalo na Martinském náměstí a jeho okolí. Třebíčané nejdříve sledovali, jak jdou k zemi letité smrky kolem kostela svatého Martina, pak už se do země zakousla těžká technika. Poté archeologové odkryli starý hřbitov, který tu dříve býval, a s ním více než dvě stě koster.

Kavárna přímo před kostelem. Martinské náměstí v Třebíči po rekonstrukci ožívá

Důvodem prací byla kompletní revitalizace poměrně rozsáhlého prostranství. Nyní je už stavební ruch u konce, což vítá senior Josef Nováček. „Trvalo to, těžko se tudy chodilo, a tak jsem rád, že už je to za námi. Celkově to tu nevypadá špatně. To prostranství před kostelem se povedlo,“ zhodnotil třebíčský důchodce.

Nic není ale zadarmo. Práce na Martinském náměstí a nedaleké Kotlářské ulici měly město přijít na zhruba jednadvacet milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Objevily se však vícepráce.