Neustálé peripetie, kterými prochází hlavní pobočka České pošty v Třebíči , připomínají nekonečný příběh. Jenže zatímco stejnojmenný film je pohádkou, mnozí místní poukazují na to, že třebíčská realita spíše připomíná horor. „Pošta pořád slibuje, jak tu budovu změní. Že se přestěhuje z patra do přízemí, že bude všechno odpovídat standardům dnešní doby, že bude vše bezbariérové. Namísto toho jsou tam všude schody a žádný výtah, což je utrpení hlavně pro nás starší, vozíčkáře nebo maminky s kočárky. Z budovy padá omítka a okna jsou oprýskaná. Je to zkrátka ostuda,“ rezolutně prohlásil senior Josef Nováček.

Jedním z problémů je, že budova už nepatří České poště. Ta jej před několika lety prodala do soukromých rukou, načež si začala hledat novou provozovnu. Uvažovala o prostorách na východní i západní straně Karlova náměstí, načež se rozhodla ve staré budově pocházející z přelomu 19. a 20. století zůstat v nájmu.

Nyní se však toto kolečko opět začíná opakovat. „Nevyhovující stav pobočky dlouhodobě řešíme s majiteli objektu, ve kterém jsme v nájmu, s nimiž i nadále intenzivně jednáme o nápravě. Vzhledem k neustálým přetrvávajícím problémům se současným objektem však zároveň zvažujeme i další možnosti, mezi které patří přestěhování pobočky do jiného objektu,“ informoval mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Potíž tkví v tom, že jiný objekt se nedá vyčarovat mávnutím kouzelného proutku. „Právě v této souvislosti jsme oslovili vedení města Třebíč s žádostí o součinnost. Další schůzka s vedením města se uskuteční začátkem března. Cílem České pošty je zajistit klientům v Třebíči kvalitní služby poskytované v odpovídajícím prostředí,“ dodal Vysoudil.

Klient pošty zvažuje petici. Chce výtah a podmínky hodné 21. století

S manažery pošty jednal starosta města Pavel Pacal. Podle všeho byl jejich požadavkem překvapen. „Chtěli by budovu v centru. Jako město jsme byli osloveni, zda máme k dispozici nějakou budovu na Karlově náměstí. Řekli jsme, že nemáme. Řešení je čistě na České poště. Pošta není náš podnik, budovu si musejí sehnat oni,“ pokrčil rameny starosta.

Budova, která by nejen pojala veškerý personál a zázemí, ale také byla dostatečně komfortní pro klienty, není nijak malá. Navíc by se pobočka měla ideálně nacházet v přízemí. Ani při pohledu do nabídek realitních kanceláří žádná taková nemovitost na Karlově náměstí není k mání. „Což zřejmě znamená, že ten nekonečný příběh pokračuje dál a my si na novou pobočku asi ještě nějakou dobu počkáme,“ konstatoval stručně senior Josef Nováček.

