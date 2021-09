Spoje dopravce United Buses mířící z Brna do jihočeských Dačic vynechají od začátku října brněnské autobusové nádraží Zvonařka. Nově zastaví u bohunické nemocnice, v Opuštěné ulici a u nádraží v Králově Poli. Spoje tak lépe navážou na hromadnou dopravu.

Kvůli předchozímu umístění nástupiště 48 na Zvonařce se mezi provozovateli a dopravcem už dříve rozhořel spor. | Foto: Deník / Attila Racek

Změna má umožnit komfortnější cestování s méně přestupy při cestě do Brna i na Moravu nebo do východních Čech. „Přestože jsme s provozovatelem nádraží stále ve sporu, je odklon linky reakcí na poptávku cestujících i starostů, kteří si přáli lepší spojení k brněnské nemocnici a do severní části Brna,“ vysvětlil ředitel pro linkovou dopravu United Buses Josef Šelepa.