Tuto povinnost mateřinkám totiž uložila vláda. „Já jsem za to ráda, paní učitelky mají moc hezky vymyšlený program a Áďu to baví. Splněné úkoly pak ofocené posíláme ke kontrole. Originály jí doma zakládám,“ dodala Procházková.

Většina mateřských školek zavedla pro předškokláky offline verzi výuky. „Naše školka zavedla distanční výuku už na jaře 2020, formou emailů. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu a třídního vzdělávacího programu, rodičům zasíláme emaily s pracovní činností, pracovní listy. Témata jsou různá, od grafomotoriky, prostorového a zrakového vnímání, před jemnou motoriku až k pohádkám, rytmizaci nebo příběhům,“ komentovala ředitelka třebíčské Mateřské školy Obránců Míru Dagmar Vinopalová.

Někde zvolili formu výuky po domluvě s rodiči. „Po domluvě máme offline verzi. Většina dětí má totiž sourozence ve škole, a proto jsme volili takový způsob, abychom co nejméně zatížili rodiče, ale zároveň splnili požadavky kladené na distanční přípravu předškolních dětí. Vypracovali jsme tedy Týdenní plán činností, který je ještě rozdělen na jednotlivé dny,“ vysvětlila vedoucí učitelka Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou Ivana Dostálová Martincová.

Součástí plánů jsou pracovní listy a také odkazy na různojazyčné písničky. „S pomocí rodičů plní děti převážně praktické úkoly, které jsou koncipovány tak, aby je děti byly schopny plnit co nejvíce samostatně. U jednotlivých úkolů jsou pokyny pro rodiče na co se zaměřit a co sledovat,“ uvedla Dostálová Martincová.

Infoblok – Jak vypadá distanční výuka předškoláků



- školky zasílají plány s nejrůznějšími aktivitami

- děti plní pracovní listy, uvolňovací cviky, obrázky, omalovánky, básničky a písničky

- témata a aktivity navrhují i rodiče

- zápis děti do školy začne od 30. dubna 2021

Předškoláci se ale dočkají i online setkání. „Připravujeme online chvilky skrze aplikaci Skype. Chceme se s dětmi vidět, vyslechnout jejich novinky a poté si zopakovat zaslané básničky a písničky. Dále navázat na výchovně-vzdělávací činnost z konce února tak, jak nám to kontakt přes počítače umožní,“ nastínila vedoucí učitelka Mateřské školy ve Věži Jiřina Vondráková.

Školky se ve většině případů setkávají s kladnou reakcí rodičů a dětí na zaslané úkoly. „Rodiče nám průběžně posílají fota dětí při požadovaných činnostech, videa s písničkami, básničkami. Spolupracují výborně, stává se, že například v deset hodin pošleme pracovní listy a o půl jedenácté už máme první fotky,“ chválila Vondráková.

Někdy se do plánování aktivit zapojují i rodiče. „Posílají nám další nápady na témata týdne. Je to velmi milé a příjemné, takto víme, jak se dětem daří a co je nového. Distanční výuka je u nás zacílena i individuálně podle potřeb dětí. Příkladem jsou problémy v předmatematické gramotnosti, třídní učitelka zasílá ještě další úkoly zaměřené na tuto činnost,“ sdělila ředitelka Mateřské školy Bobrová Gabriela Mikišková.