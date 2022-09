Oldřicha Navrátila nominace na čestné občanství překvapila. „Takovou poctu člověk nečeká. Je to opravdu významné ocenění, kvůli kterému se cítím trochu nesvůj,“ přiznal Navrátil. Podle jeho slov by si mnoho jiných rodáků či lidí spjatých s Třebíčí zasloužilo čestné občanství více. „Mám tím na mysli třeba Vítězslava Nezvala, Jakuba Demla, Jana Zahradníčka nebo Ladislava Nováka. Všichni tito umělci už bohužel nežijí, ale čestné občanství lze udělovat také in memoriam,“ zamyslel se Navrátil.

Ten s divadlem začínal ve studentském souboru na Gymnáziu Třebíč. „A právě tam jsem s Ladislavem Novákem hrál. Byl to můj učitel. A vidíte, zároveň i světoznámý malíř, o kterém mi Meda Mládková říkala, že v Třebíči ani nevíme, jak významného umělce u nás máme,“ vzpomněl herec.

Oldřich Navrátil se na Třebíčsko rád vrací. „Máme kousek od Třebíče chalupu. A jak mám aspoň den volna, jedu tam,“ prozradil s úsměvem.

Ocenění pro něj i Kopečného s Eliášem podporují také obyvatelé města. „Patrik Eliáš si cenu určitě zaslouží. Podle mě je to v současné době asi nejslavnější třebíčský rodák. Pana Navrátila znám z filmů, pamatuju si ho hlavně jako Emila Nádeníčka z básníků. Anebo z různých tatínkovských rolí. Pana Kopečného neznám, nejspíš hraje hlavně v divadlech. Ale určitě je dobré mu takto poděkovat,“ myslí si mladá maminka Jiřina Klímová.

O dvě generace starší Marie Třísková kvituje ocenění hlavně pro Oldřicha Navrátila. „Čestné občanství mu patří zcela právem. Vždyť v každém rozhovoru o Třebíči mluví a často se dá v Třebíči i potkat. Naposledy jsem ho viděla na vernisáži výstavy obrazů pana kameramana Šofra. Tím, jak má pan Navrátil stále pěkný vztah k Třebíči, je pro mě osobně Třebíčákem po celý život,“ podotkla seniorka.

Čestné občanství i Ceny města musejí ještě schválit zastupitelé na svém posledním zasedání příští týden. V naprosté většině případů však při udělování těchto ocenění rozhodují jednomyslně, a proto lze už nyní plánovat slavnostní předávání cen. „Pan Navrátil čestné občanství převezme 3. listopadu, kdy zde bude hrát divadelní hru Manželství v kostce. Pro předávání Cen města jsme ještě přesný termín nestanovili. Bude to ale kolem 28. října u příležitosti státního svátku. V tomto případě také záleží na možnostech obou oceněných a přípravě doprovodného kulturního programu,“ doplnil starosta Pavel Pacal.

Narodil se v Třebíči 21. října 1952. V Třebíči vystudoval gymnázium, odkud zamířil na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně. Po skončení studií hrál v brněnském Divadle Na provázku, později odešel do Prahy, kde působil například v Divadle Ta Fantastika, Divadle Minor, Činoherním klubu, Studiu DVA a Studiu Ypsilon. Od 70. let minulého století se objevuje i ve filmech a seriálech, natočil jich kolem osmdesáti. Mezi jeho nejznámější role patří Emil Nádeníček z „básnického“ cyklu, tatínek Bajza ze seriálu Bylo nás pět či třeba Julius Dobešek z komedie Doktor od Jezera hrochů. Je již držitelem Ceny města Třebíče, kterou obdržel před deseti lety ke svým šedesátinám.

Narodil se v Třebíči 18. září 1944. Zde začínal v ochotnickém divadle, kde hrával po boku Jiřího Pechy, který byl jen o několik několik týdnů mladší. V Třebíči vystudoval gymnázium, po něm odešel do Brna na Janáčkovu akademii múzických umění. Později hrál ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Od roku 1993 hrál v Praze, a to v divadlech Labyrint a v Divadle pod Palmovkou. Nyní hostuje v Divadle v Dlouhé. Na svém kontě má také desítky spíše menších rolí ve filmech a seriálech. Mezi jeho nejznámější roli patří Slepejš ve filmu Bony a klid.

Narodil se v Třebíči 13. dubna 1976. Jako žák hrával za rodnou Třebíč, později odešel do Kladna. Od roku 1995 působil v NHL. Zde odehrál 1240 zápasů, v nichž nasbíral 1025 kanadských bodů za 408 gólů a 617 asistencí. To ho řadí na druhé místo mezi Čechy za Jaromíra Jágra. V NHL vždy působil v New Jersey Devils, s nímž získal dva Stanley Cupy. Má bronz ze zimních olympijských her v Turíně (2006), mistrovství světa ve Švýcarsku (1998) a mistrovství světa na Slovensku (2011). Od roku 2006 je vyslancem dobré vůle Českého výboru pro Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF).