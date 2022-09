Okříšky v říjnu a listopadu vysadí dvaačtyřicet stromů, přes třicet jich bude ovocných. Půjde o třešně, hrušně a jabloně. „Ovocné stromy zasadíme ale v okrajových lokalitách Okříšek. Do centra se nehodí, protože plody znečišťují chodníky. Ale na některých místech mimo hlavní zástavbu dříve bývaly například třešně. Je to už řada let, byly to starší stromy, později uschly, a tak je nahradíme novými,“ vysvětlil Ryšavý.