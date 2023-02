Problémem je nejen bezpečnost dětí, ale také fakt, že je ulice úzká. Jakmile před školou zastaví jedno auto, aby jeho osádka vyložila před školou dítě, stojí celá doprava. „Lidé jsou teď zvyklí vozit děti do školy auty. A v létě zase hodně dětí jezdí do školy na kole, takže před školou je velký pohyb. Skutečnost, že jsme nenašli žádné řešení, které by vyhovovalo všem, je nepříjemná, ale hledáme další cestu. Možností je ještě využít zelený pruh u školy. Tam bychom mohli vybudovat asi pět parkovacích míst s označením K+R," dodal starosta.