Koloběžkáři okopávali rohy kulturního domu, Okříšky jim radši postaví skatepark

Prvním rýpnutím do země začala v Okříškách výstavba nového skateparku. Vedení městysu k jeho stavbě přistoupilo poté, co děti ve velké míře začaly využívat plochu kolem nově zbudovaného kulturního domu. A to byl kámen úrazu. „Pro jízdu na koloběžkách a skateboardech to zkrátka nebylo úplně nejvhodnější místo,“ podotkl starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý k dětské touze být na čerstvém vzduchu, která ale kolidovala s okopanými rohy kulturáku.

V Okříškách za fotbalovým stadionem bude skatepark. | Video: Deník/Milan Krčmář