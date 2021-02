Na podzim se v Okříškách dočkají odborné a fotografické knihy. „První z nich bude odborná historická publikace Okříšky - Historie a vývoj osídlení městyse, mapující dějiny Okříšek od nejstarší zmínky z roku 1371 až do poloviny 19. století. Zvláštní kapitoly jsou věnované historii zámeckého areálu s panským dvorem, kostela Jména Panny Marie a také zaniklé osadě Hofeřice. Lidé se dozví zcela nové informace, kterí staví vývoj osídlení našeho území do nového světla. Víc neprozradíme, aby měli čtenáři nějaké překvapení,“ lákal starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Druhá publikace dovolí lidem nahlédnout do minulosti. „Nazvaná je Okříšky – včera a dnes. Hlavní část bude srovnávat vzhled jednotlivých částí městysu. Lidé tak uvidí, jak to zde vypadalo například za Rakouska-Uherska, nebo během první republiky. Snažíme se najít co nejpřesněji místy, odkud bylo tehdy foceno, snažíme se pořídit fotky i ve stejném ročním období. Minulý týden jsem se s fotografem brodil sněhem v polích nad Okříškami,“ zasmál se starosta.

Do tvorby knihy se může zapojit i veřejnost. „Chybí nám některé historické snímky, jde především o Nové Petrovice, Nádražní ulici, V Zahrádkách, pohledy ze Staré osady nahoru na Skalku a další. Pokud lidé doma něco zajímavého najdou, budeme moc rádi za zapůjčení pro oskenování,“ řekl Ryšavý.

Městys připravuje i video. „Budou v něm jak letecké, tak i detailní pozemní záběry. První část jsme natočili v zimě, další plánujeme na jaře a v létě, aby byla prezentace komplexní a zachytila Okříšky ve všech ročních dobách,“ nastínil starosta.