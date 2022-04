Zima je pryč: Morana v Třebíči putovala za velkého rámusu do vody, podívejte se

Václava Málka v červnu 1939 kvůli autorství novinových článků zatklo gestapo. Na půl roku tak skončil v pracovním táboru. Ještě téhož roku odsud ale utekl a odešel do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie a následně do československé zahraniční armády. Po evakuaci do Velké Británie se mimo jiné zúčastnil prvního výcvikového kurzu budoucích parašutistů. Po reorganizaci brigády byl rotný Václav Málek zařazen k prvnímu tankovému praporu, v jehož řadách absolvoval vylodění ve Francii a obléhací boje u přístavu Dunkerque. Za úspěšnou ofenzívu, provedenou 28. října 1944, obdržel dodatečně druhý Československý válečný kříž.

Po návratu do vlasti a komunistickém puči pracoval jako horník v ostravských dolech, dělník v okříšské cihelně a také v obuvnickém podniku BOPO Třebíč. „Pamětní desku Václavu Málkovi nainstalujeme na zeď okříšského hřbitova. Slavnostní osazení by mohlo proběhnout v srpnu při výročí jeho narození,“ doplnil starosta.