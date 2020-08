Nakouknout přišla spolu s desítkami zvědavců i poštovní úřednice v důchodu Marie Binková. „Preferuju cokoli o historii. Přečetla jsem už kde co. Ráda nacházím nové vědomosti například o panovnících. Za socialismu byly informace o nich značně zkreslené,“ řekla.

I bez kartičky člena

Studené prostředí bývalé banky zde zútulnili, co to šlo. Ze sloupů jsou díky tapetě kmeny stromů a například zlato na zábradlí překryla bílá barva. „Chtěli jsme, aby sem lidé chodili rádi, aby se jim tu líbilo,“ zmínila designérka Jitka Talašová.

Knihovna je na rohu u autobusového nádraží. To ji předurčuje k návštěvám cestujících. Můžou si dát kávu, mrknout na internet, děti mají možnost kreslit si, sednout s knížkou, podívat se na televizi. Není nezbytné mít kartičku člena. Budou tu k mání i materiály s informacemi pro turisty.

Dívčí romány už nefrčí

„Chodí k nám víc jak tři stovky pravidelných čtenářů. A musím říct, že za pětadvacet let, co pracuju v oboru, se vkus mění,“ poznamenala knihovnice Radmila Malá. Mladé dívky už nevyhledávají klasické dívčí romány, chtějí spíš specifická sci-fi s nádechem romantiky a lásky. Ani už není taková poptávka po povinné četbě. „Myslím, že tuto literaturu žáci a studenti dost stahují z internetu nebo nacházejí v elektronické podobě,“ poznamenala knihovnice. Frčí všechny možné detektivky, prim hrají severské. Dále literatura pro ženy včetně současných českých autorů. „A když jsem si to tu důkladně prošel, zjistil jsem, že musíme nakoupit klasické sci-fi a fantasy. To mám zase rád já a v regálech ho nevidím,“ zhodnotil okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.

První veřejnou knihovnu v Okříškách zřídili shodou okolností před sto dvaceti lety. Adaptace nových prostor vyšla na necelý milion korun a stala se pro čtenáře symbolickým dárkem k výročí.