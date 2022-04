Ten je z tohoto vývoje rozčarovaný. Nejde jen o psychologickou hranici, kdy se dvojka na začátku změnila na jedničku a s tím klesla i prestiž městysu. Jedná se i o nižší daňové příjmy.

„Nemáme přitom dojem, že by zde ubývalo obydlených domů a bytů. V Okříškách totiž žije lidí více, ale nemají tu nahlášený trvalý pobyt. Znamená to, že sice využívají infrastrukturu, služby, komunikace či sportoviště, ale nijak nepřispívají na jejich výstavbu ani údržbu. Městys tak má k dispozici méně peněz, než by mu patřilo. A to je špatně,“ zamyslel se starosta.

Podobné problémy trápí i další města a obce. Ty lidem, kteří si do nich přihlásí trvalý pobyt, nabízejí různé bonusy. „U nás je to zatím tak, že obyvatelům s trvalým pobytem nabízíme příspěvek, pokud si v Okříškách přihlásí dítě do školky či školy. Rozhodně se ale zamyslíme nad tím, jak trvalý pobyt zatraktivnit ještě něčím jiným,“ doplnil Ryšavý.