Neměli fotografii, přesto jeho podobenku chtěli umístit na pamětní desku. A tak do hledání snímku zapojili veřejnost. Řeč je o Okříškách na Třebíčsku, které chtějí na konci září tohoto roku uctít památku místního rodáka Josefa Hekrleho.

Svatební fotografie Josefa Hekrle, kterou na okříšskou radnici přinesla jeho příbuzná. Výřez z ní by měl být i na pamětní desce. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Ten za druhé světové války sloužil v britském Královském letectvu (RAF) jako mechanik a letos si připomeneme 110 let od jeho narození. „Loni jsme pamětní desku vytvořili Václavu Málkovi, který také sloužil v RAF a v Okříškách strávil většinu svého života. Podobnou desku bychom chtěli věnovat i panu Hekrlemu. Jenže ta Málkova je s fotografií, stejně jako vedle visící pamětní deska Viléma Krejčího umučeného v Osvětimi,“ vysvětluje starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Problém byl ale v tom, že kvalitní fotografii Josefa Hekrleho, s níž by mohli pracovat kameníci, nikde v archivu nenalezli. „Pamětní desku bychom mohli udělat bez fotografie, ale bylo by nám to líto. Proto jsme požádali o pomoc obyvatele Okříšek. A podařilo se,“ podotýká Ryšavý s tím, že fotografii na radnici přinesla Hekrleho příbuzná.

Josef Hekrle se narodil v roce 1913, a to 28. září. Slavnost k odhalení desky tedy zřejmě bude tento den. „Je to už za dva měsíce. Ale kameníci nás ujistili, že by to měli stihnout,“ uvědomuje si časovou tíseň starosta.