O vandalismu v městysi ví i Aneta Vrtalová. „Na autobusovém nádraží byly poničené lavičky a myslím, že také vysypané odpadkové koše. Kamery by asi pomohly. Ale zřejmě ne v tom smyslu, že by ty vandaly odradily hned zpočátku. Spíš by to stejně zkusili, ale policie by hned věděla, kdo to udělal,“ zamyslela se obyvatelka Okříšek.

Řidič na Třebíčsku nechtěl zvážit kamion se dřevem, dostal sto tisíc pokutu

Mírně skeptická k tomu, že by kamerový systém měl okamžitý účinek, je i Markéta Strnadová. „Osobně si nemyslím, že by ty kamery někoho odradily,“ podotkla.

Lidé nejvíce poukazovali na kriminalitu na hřbitově. Jednalo se spíše o menší prohřešky, na pietním místě ale vadily o to více. „Kromě drobných krádeží tam například někdo vyndal urnu s popelem ze schrány a postavil ji na kolumbárium. Naštěstí nespadla, ale kdyby se to stalo, byl by to velký průšvih. Chápu pozůstalé, že si stěžovali,“ sdělil Ryšavý.

Postrach třebíčských řidičů dostane semafory: křižovatka bude bezpečnější

Nad systémem nebude stále někdo bdít, jako tomu bývá ve větších městech. Například v Třebíči se u monitorů, které přinášejí obraz z více než čtyřiceti kamer, střídají čtyřiadvacet hodin denně dva až tři civilní zaměstnanci městské policie. V Okříškách to ale podle Ryšavého bude jinak. „Městys k záznamům ani nebude mít přístup, ten využije pouze státní policie v případě nějakého protiprávního jednání. Pokud si něco bude potřebovat ověřit, bude moct využít záznam až tři týdny starý,“ vysvětlil starosta.

Městys bude instalace systému stát asi sto tisíc korun. Využije pro něj stávající kabelové rozvody.