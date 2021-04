Narodila jste se v Okříškách?

Nenarodila jsem se v Okříškách, ale v Třebíči. V podstatě jsem rodačka malé obce Valdíkov, kde jsem bydlela první rok svého života.

Mohla byste mi krátce představit folklórní soubor Okřešánek?

Folklórní soubor Okřešánek vznikl v roce 2002 jako kroužek na základní škole v Okříškách, kde jsem pracovala jako učitelka a tento kroužek jsem založila. V současné době se skládá ze dvou oddělení - děti a dospělí. Součástí souboru je i živá kapela. Zpracováváme horácký folklór, naše pásma jsou zaměřená tématicky - Na senách, V hospodě, Košťatová, Řemesla nebo Masopust. Vždy jde o propojení mluveného slova, tance a zpívání. Soubor se účastnil mnoha zahraničních festivalů – za zmínku stojí Ukrajina, Makedonie, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Itálie nebo Chorvatsko. Dále tancuje na festivalech a folklórních akcích v České republice. Různé obce si nás žádají jako kulturní program k příležitosti výročí obce, sraz rodáků, dětské karnevaly, plesy, firemní akce nebo hody. Okřešánek se účastnil spoustu let soutěže Sedmikvítek a vždy zaujímal první místa ve všech věkových kategoriích. Jsme držitelem putovního poháru předsedy vlády v oblasti folklórního tance na republikovém finále a to hned dvakrát.

Jak jste se dostala k souboru Okřešánek?

Okřešánek jsem založila osobně a název jsem vymyslela také já podle městyse Okříšky - Okříšánek se mi však nelíbilo, proto jsem změnila písmeno "í" za "e". Jako dítě jsem tancovala v dětském folklórním souboru a mým snem bylo tancovat v souboru Třebíčan jako dospělá. To se mi ale nesplnilo, takže jsem si svoji lásku k folklóru realizovala založením vlastního souboru. Nyní se mi náš soubor líbí o to více, jelikož máme i dospělé členy a folklór prožíváme se vším všudy.

Jak zvládáte současnou situaci?

Situaci myslím zvládám dobře, jsem ředitelka školy, tudíž jsem do zaměstnání chodila stále, věnovala se distanční výuce, takže čas lamentovat nad současnou situací jsem ani neměla. Chybí mi už ale ten náš folklór a moc se těším na první akce, kde jsme přislíbili účast, a budeme doufat, že budou již povolené.

Jaké pravidelné akce souboru máte v kalendáři?

Pravidelné akce pořádáme, ale kvůli osučasné situaci jsme bohužel na celý rok činnost přerušili. Mezi pravidelné každoroční akce patří: Masopustní průvod v Okříškách a Přibyslavicích, vynášení Moreny neboli Smrtolenky - loučení se zimou a vítání jara, velikonoční tvoření a pečení s dětmi, folklórní festiválek v Okříškách, hody v Martínkově, vánoční posezení s dětmi a rodiči, zpívání koled při rozsvěcování vánočního stromu v Okříškách. Mezi další nepravidelné akce patří třeba návštěvy vinných sklípků, setkání s cimbálovkou, návštěva různých folklórních akcí například Jízda králů ve Vlčnově.

Podařilo se souboru nějaké vystoupení či jiná akce za minulý rok?

Co se týká úspěchů souboru za minulý rok, tak vlastně není o čem mluvit. Jedinou aktivitou bylo průběžné individuální focení v kroji na kalendář 2022.

Máte nějaký zážitek spojený se souborem, na který ráda vzpomínáte?

Zážitků se souborem mám za těch devatenáct let velké množství a nevím, který by byl ten nej nej. Rádi se starými členy vzpomínáme a nejvíc nás baví, když své zážitky vyprávíme novým členům. Každopádně dříve byla lepší situace ohledně financí. Účast na zahraničních festivalech byla zdarma včetně pobytu, soubor si hradil pouze dopravu. Nyní je nabídek na zahraniční festivaly spoustu, ale finančně je vše velmi náročné.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Rodina mě v mé zálibě podporuje. Moji synové několik let v souboru tancovali.

Jaké máte plány do budoucna?

Co se týká mých plánů do budoucna, chci pokračovat v tom, co dělám. Jsem spokojená na novém pracovním místě – druhým školním rokem jsem ředitelka Základní a mateřské školy Přibyslavice, stejně tak jsem spokojená ve svém osobním životě. Pro soubor Okřešánek mám nyní připravené nové pásmo a už se moc těším, až budeme mít povoleno zase zkoušet. Těším se na připravovaný festival do Havlíčkova Brodu a na hrad Lipnici - obě akce by se měly uskutečnit začátkem června. V srpnu nás čekají tradiční hody v Martínkově, kde naše kapela zajišťuje průvod obcí a potom vystupuje soubor na závěrečném festivalu. Zároveň se nemůžu dočkat, až společně s dospělými členy souboru zavítáme na setkání s nějakou cimbálovkou, zazpíváme si od plic, zatančíme a popijeme vínečko. Dokážeme se však pobavit i jinak, naplánovat třeba nějaký výšlap do přírody.

Máte ještě nějaký jiný koníček?

Co se týká jiných koníčků, jsem rekreační sportovec - v zimě lyže, sjezdovky i běžky, v létě kolo, po celý rok nordwalking. S manželem jsme pořídili plachetnici, takže se ráda plachtím, sjíždíme řeky na kanoi, jezdíme s karavanem do přírody. Čím jsem starší, tím raději vyrážím do přírody, ráda fotím přírodní krásy. Miluji také práci na zahrádce.

Jaká je vaše oblíbená knížka z dětství?

Oblíbenou knížku jednu nemám, ale vzpomínám ráda na knihu "Říkali mi Leni" nebo "Robinsonka", v pubertě pak následovaly dívčí románky.

Máte tip na procházku, nebo místo, kam ráda jezdíte? Nebo kam rádi jezdíte se souborem?

Oblíbeným místem je moje chata u rybníka a procházka k nedalekému nádhernému lomu. Se souborem mám tip na procházku - vlakem z Okříšek do nedalekých Bransouz, pak pěšky po cyklostezce do Luk nad Jihlavou do Kolničky, tam občerstvení a zpět vlakem- anebo celé to absolvovat na kole. A jinak moc rádi jezdíme na hody do Martínkova včetně večerní zábavy s cimbálovou muzikou.

Jaké je Vaše životní krédo nebo heslo?

Moje životní krédo: Dum spíro, spéro. Je to latinsky a znamená:Dokud dýchám, doufám. A ještě životní postoj: Svůj rozum mám v sdrci.