S natáčením pomáhal filmařům tamní kastelán Luděk Šíma. I proto si nové díly nenechá ujít. „V neděli jsem sledoval první díl nové řady. Za mě to bylo dobré, užil jsem si to. Líbí se mi ten příběh. I když jsem samozřejmě rád, že to zároveň zviditelní i kraj,” zhodnotil Šíma.