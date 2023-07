Archeologové navazují na objevy z třebíčského Karlova náměstí. Před dvěma lety nálezy předčily jejich očekávání. Nyní je situace podobná. „Že tady najdeme kostry jsme vůbec nepředpokládali. V okolí Martinského náměstí je totiž skála, takže nás to překvapilo. Čekali jsme spíš nálezy podobné těm z Karlova náměstí. I to se nám podařilo. Máme různé nástroje nebo zbytky keramiky,“ vyjmenovává Dvořák a Deníku prozradil, co se nalezenými kostrami do budoucna stane.