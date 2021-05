Nezávidím těm, kteří musí denně tu cestu absolvovat. V týdnu jsem jela od Stříteže k očkovacímu centru přes půl hodiny, poté dalších patnáct minut přes náměstí a od nemocnice směrem ke gymnáziu to byla další půlhodiny. Tolik času jsem dlouho neztratila. Teď doufám, že do Třebíče ještě dlouho nebudu muset, komentovala dopravní situaci Marie Vejtasová.

Kolony se v Třebíči v posledních dnech tvoří několikrát za den. Zvláště kritický je výjezd od obchodního centra Stop Shop a dále průjezdnost celou Znojemskou ulicí. Právě ulevit alespoň částečně křižovatce ulic Znojemská a Spojovací by nyní chtěla radnice. „Jednáme s Krajem Vysočina o možnosti vybudování odbočovacího pruhu, směrem na ulici Spojovací. Pozemek je v majetku kraje, takže toto rozhodnutí není jen na nás. Co se týče možného druhého výjezdu od obchodního centra, sám jsem o tom několikrát slyšel, ale nemyslím si, že je to příliš reálné. Je to záležitost majitele obchodního centra,“ sdělil starosta města Pavel Pacal.

Kraj chce ale při rozhodování o možném rozšíření křižovatky využít informace z dopravního modelu. „Ten posoudí kapacitu sítě pozemních komunikací minimálně v uzlových bodech. Ty tvoří okružní křižovatka na výjezdu z obchodního centra a světelná křižovatka Znojemská, Spojovací,“ informovala krajská mluvčí Jitka Svatošová.

Dopravní průzkum

Třebíčská radnice teď na uvedeném modelu pracuje. Deníku to potvrdil místostarosta města Vladimír Malý. „Doufáme, že tento dopravní průzkum podpoří naši žádost o vybudování odbočovacícho pruhu doprava,“ dodal Malý.

Komplikací stavby odbočovacícho pruhu by mohl být i budoucí obchvat. „ Rozšíření stávající silnice nevidíme jako zcela efektivní a hospodárné ve vztahu ke stavbě obchvatu, který začne zhruba do pěti let. Poté by byl tento jízdní pruh zrušený v důsledku nového uspořádání silnic. Nicméně stále o tom jednáme,“ dodala Jitka Svatošová.