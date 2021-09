Zájemci o očkování si mohou vybrat z nabídky tří vakcín, a to Johnson & Johnson, Moderna nebo Pfizer. Očkovat se bude v ordinacích elektrárny. „V případě výběru dvoudávkové vakcíny bude druhá dávka aplikována s měsíčním odstupem, a to opět přímo v jaderné elektrárně,“ pokračoval Bezděk.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.