Obyvatelé Kremláčkovy ulice se dočkali. Okolí zpestří nová zeleň

/FOTO/ Kremláčkova ulice stojí zcela na východním konci Třebíče a patří mezi jednu z nejnovějších ve městě. Vzdušným prostorám, odkud je kousek do přírody, ale dosud chyběly stromy. To se nyní mění, do konce listopadu jich tu bude růst přes padesát.

Výsadba se týká zejména okolí bytových domů v horní části ulice. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Ulici tvoří pětice bytových domů a o něco níže desítku rodinných domků. Radnice vyšla vstříc jejich obyvatelům, kteří volali po větší zeleni. Stromy chyběly zejména obyvatelům bytovek, z nichž někteří se už dříve sami pustili do díla a sami si mezi domy několik stromů vysadili. Ty mohou z větší části zůstat. „Jsou tam stromy, které budou jednou problematické kvůli svému vzrůstu, protože rostou blízko domům. Ale dokud nejsou v kolizi, lidem je brát určitě nechceme," vysvětlil správce městské zeleně Petr Urbánek. Dalších jednapadesát stromů na Kremláčkově ulici poroste oficiálně. Radnice zde nyní sází javor klen, habr, muchovník, třešeň a další druhy. Na více zeleně se obyvatelé těší. „My tedy bydlíme až níže v rodinných domcích, kde té výsadby moc nebude, ale každou takovou věc vítáme. Bydlí se tu dobře a teď to tu bude ještě hezčí," souhlasí s novinkou Lukáš Svoboda. Práce vyjdou na asi 800 tisíc korun.