Podle krajské statistiky se na volné termíny PCR testování v krajem zřizovaných centrech u krajských nemocnic čeká dny. Naopak někteří soukromí poskytovatelé testů nabízí ve stejném režimu termíny téměř okamžitě. Záleží na tom, jak rychle je zájemce o test schopen využít nabídky v jiném městě. „Celkově se aktuálně v kraji provádí asi 1300 odběrů PCR denně, což je přibližně o 600 více než před třemi týdny. Odběrová místa u krajských nemocnic jsou téměř na hraně svých personálních i laboratorních kapacit,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Naopak v případě antigenního testování se na odběrových místech v kraji provádí podle krajské mluvčí Jitky Svatošové asi 1300 odběrů denně, což je o 400 odběrů denně méně než před třemi týdny. Antigenní testování navíc stále poskytuje svým pacientům celá řada obvodních lékařů.

Podle dalších krajských statistik až do května stále rostl zájem o testování formou samoplátcovství. „Od května loňského roku do května letošního roku jsme provedli v rámci našich pěti nemocnic více než 29 tisíc placených testů, za které klienti zaplatili více než 37,5 miliónů korun. Absolutně nejvíce testů jsme samoplátcům provedli v březnu, a to v 2017 případech," doplnil informace hejtman Schrek.

Zároveň hejtman doporučil zájemcům o testování aby si návštěvu odběrových míst plánovali s předstihem a využívali výhod rezervačního systému. „Hlavně aby zvážili, který z testů skutečně potřebují,“ zdůraznil s tím, že každý má nárok na jeden bezplatný antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. V těchto případech platí testování zdravotní pojišťovny. Zájem o testy zvýšila epidemiologická opatření z minulého týdne. Pro účast na některých aktivitách už nově neplatí podmínka očkování pouze první dávkou vakcíny. Testy nebo kompletní očkování je nyní třeba nejen v ubytovacích zařízeních, ale například i při návštěvě veřejných bazénů a koupališť nebo kin a jiných veřejných produkcí.