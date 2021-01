Idylické místo, které je navíc i funkční pro místní, dlouhé roky hyzdila budova bývalého hostince, která chátrala v rohu náměstí. To se nyní změní.

Městys totiž plánuje na jaře rozsáhlou rekonstrukci. S jeho revitalizací začalo již minulé vedení. Kus budovy se musel ubourat. Původně tam bylo v plánu komunitní centrum a sociální bydlení,“ sdělil starosta Dalešic Jiří Loukota.

Bývalý hostinec se promění k nepoznání. „Změnily se podmínky pro sociální bydlení, takže jsme trochu poupravili i projekt. Zůstává plán na vybudování komunitního centra. Navíc nevyhovuje současná budova městyse, takže se do bývalého hostince po rekonstrukci přesune,“ komentoval Loukota.

Dům s číslem popisným 19/39 začne znovu sloužit všem Dalešickým. „Kromě úřadu tam budou prostory pro knihovnu, poštu, ordinaci lékaře nebo archiv. Zkrátka sestěhujeme tam vše, aby to bylo při jednom a lidé nemuseli chodit sem a tam, když budou chtít něco vyřídit,“ nastínil starosta.

Zdroj: Deník / Ivana Říhová

Objekt bude mít využití i při společenských a kulturních akcích, které se na Městečku v Dalešicích pravidelně konají. „Jde například o veřejné záchodky, které potřebujeme při akcích, ať už jde o poutě nebo rozsvěcení vánočního stromečku a betlému,“ popsal Jiří Loukota.

S revitalizací pomůže dotace. „Povedlo se nám ji získat z projektu na obnovu brownfieldů, je to jeden ze tří podpořených projektů na Vysočině. Jsme ve stádiu výběru dodavatele stavby a trošku bojujeme s ministerstvem pro místní rozvoj a tím bychom začali,“ vysvětlil starosta.

Na jaře by už mohly začít stavební práce, do konce března vedení městyse plánuje vybrat dodavatele. Nové podoby bývalého hostince by se mohli v Dalešicích dočkat už na podzim roku 2022, kdy je naplánovaná kolaudace.