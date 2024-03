Výlet do druhohor mezi dinosaury si mohou užít všichni, kteří v tomto a příštím týdnu vyrazí do areálu jihlavského letního kina. Představení si užijí hlavně děti, které mají možnost si na pohyblivé dinosaury sáhnout a zároveň se o nich něco dozvědět. Z Jihlavy se následně dinosauři přesunou do Třebíče a Moravských Budějovic.

Cestování s dinosaury. Foto: se souhlasem organizátorů

Areál jihlavského letního kina najdou zájemci za zoologickou zahradou. Interaktivní divadelní přednáška s názvem Cestování s dinosaury je určená především dětem. Ty mohou na místě vidět repliky zkamenělin a pohyblivé modely dinosaurů ve skutečných velikostech od mláďat až po sedmimetrové exempláře.

T-Rex, stegosaurus, triceratops, velociraptor či pterodaktyl, to je výčet z několika dinosaurů, které budou v Jihlavě k vidění. „Naše dinosaury ovládá jeden až dva operátoři a umělá zvířata tak reagují přímo na obecenstvo. Děti tak získávají dojem, že se setkávají se skutečným živým tvorem,“ nalákali na webu organizátoři.

Ukázka z programu:

Zdroj: Youtube

Program trvá déle než hodinu a půl. Lidé na představení mohou zavítat v Jihlavě v tomto a příštím týdnu, vždy od čtvrtka do neděle. Ve všední dny začíná akce od sedmnácti hodin, v sobotu od dvou odpoledne a v neděli od jedenácté dopolední.

Děti do tří let mají vstupenku zdarma. Za děti do patnácti let rodiče zaplatí 300 korun a vstupenka pro dospělého vyjde na 350 korun. Pro vstup lze využít i zvýhodněné rodinné vstupné. Platit lze na místě pouze hotovostí. Vstupenky lze rezervovat online na tomto odkazu.

V dalších dnech se akce přesune do Třebíče a Moravských Budějovic. V Třebíči si Cestování s dinosaury návštěvníci mohou užít od jednadvacátého do čtyřiadvacátého března. V Moravských Budějovicích potom v dalším týdnu, a to od osmadvacátého ho jednatřicátého března.