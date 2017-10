OBRAZEM: Zahrádkáři pořádají velkou jubilejní výstavu

Třebíč - Co se letos urodilo, putovalo na výstavu. Zahrádkáři v Třebíči pořádají jubilejní třicátou oblastní výstavu ovoce, zeleniny, bonsají a léčivých rostlin.

Výstava je v Zahrádkářském domě ve Švabinského ulici přístupná od pátku 20. října. V sobotu a neděli si zájemci mohou přijít prohlédnout výpěstky od devíti do sedmnácti hodina a v pondělí od osmi do třinácti hodin. Za vstup zaplatí dospělí dvacet pět korun, studenti a důchodci patnáct korun, děti od sedmi do patnácti let pět korun a školní výpravy zaplatí dvě koruny za žáka.

Návštěvníci mohou obdivovat různé odrůdy hrušek a jablek, zeleninu, novinky odrůd brambor, květiny a bonsaje. Výstavu doprovází doplňkový prodej uznané sadby brambor, kontejnerovaných sazenic drobného ovoce, sukulentů či medu. V průběhu výstavy také probíhá soutěž „O nejhezčí výpěstek ovoce a zeleniny roku 2017“ a nechybí ani ochutnávka regionálních potravin Kraje Vysočina roku 2017.