„U vánočního stromu pak najdete zvoničku, vyrobenou žáky a mistry Střední průmyslové školy Třebíč, kde si zazvoníte pro štěstí po celý další rok,“ vzkazuje mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Vánoční trhy potrvají do neděle 22. prosince Chybět nebude ani kulturní program. Začínat bude každý den v 16.30 hodin a o víkendu také v 10 hodin dopoledne. „Představí se například poutavá divadelní show Šmoulí Vánoce s kamarádem Wikim, Kroky Michala Davida revival nebo kapela Yo Yo band,“ sdělila Lucie Málková z Městského kulturního střediska v Třebíči.

Od 13. do 19. prosince bude přijímat dětská vánoční přání Ježíškova pošta, a to nově v prostorách Malovaného domu. O víkendu 20. až 22. prosince od 9.00 do 16.00 hodin budou na náměstí v prodeji vánoční kapři.