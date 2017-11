OBRAZEM: V Třebíči mají od nynějška největší saunový svět na Vysočině

Třebíč – Velká ceremoniální sauna pro 40 lidí, suchý Kneippův chodník, jaké jsou jen tři v republice. Infralavice, co nahřívá záda a taky led doslova na dosah. To vše a některé další novinky nyní najdou návštěvníci třebíčského Akvaparku Laguna, když se vydají do tamního wellnessu. Přibylo totiž jedno celé podlaží ke stávajícímu saunovému světu. Otevřené je od pátku 17. listopadu.

„Zjišťoval jsem si to a s 550 metry čtverečními jsme největší wellness na Vysočině,“ uvedl ředitel Laguny Jiří Novák.

Od nynějška tak zdejší provoz navýšil okamžitou kapacitu návštěvníků saun ze šedesáti na sto.

Velká změna přichází taky pro ženy, které sem byly zvyklé chodit ve čtvrtek od 19 do 21 hodin, kdy měly celou saunu jen pro sebe. Teď bude oddělený režim přesunutý na středu. „Ale s tím, že zákaznice budou mít pro sebe celé nové patro, a to od 14 do 21 hodin. Horní starší patro bude normálně určené pro mix návštěvníků. Vyhneme se tak situacím, kdy třeba přijela rodina a tatínek si musel jít jen zaplavat,“ vysvětlil ředitel Novák. Největším lákadlem mají být saunové ceremoniály ve zmíněné čtyřicetimístné finské sauně. Zatím budou bývat každé úterý, čtvrtek a pátek vždy od 17.30 hodin. Od ledna se pak přidá v rozvrhu ještě pondělí. „Ochlazovací terasa nového podlaží zatím není dokončená, ale stihneme ji otevřít na počátku prosince. Na ni se vchází z velkorysé odpočívárny. Tak jsme to chtěli, aby to nebyla uzavřená kobka, ale naopak vzdušné propojení s venkem,“ vysvětlil Novák. ČTĚTE TAKÉ: Stavba obchvatu Jaroměřic je v nedohlednu. A to se mělo příští rok stavět Na terase bude v konečné podobě zajištěno soukromí. V nově otevřeném patře je ještě jedna další odpočívárna.

V nových masážních sprchách jsou chrliče, které mají podobný efekt jako vědro s vodou. Poblíž ceremoniální sauny je mísa, do které v pravidelných intervalech padají kostičky ledu. Dá se jím ochladit, stejně tak je možné s ním zvýšit vlhkost vzduchu v sauně. A jak je to se suchým Kneippovým chodníkem? Zas tak úplně suchý není. Má čidla, která na nohy pouští při vstupu spršky teplé či studené vody, která hned odteče. Má to být hygieničtější varianta této oblíbené součásti saun.

Ve starší saunové části návštěvníci naleznou pět saun včetně parní. Jsou tam masážní sprchy, ochlazovací bazének i venkovní terasa s lehátky a vnitřní odpočívárna. Je možné se občerstvit v mokrém baru. Ve wellnessu na Laguně s otevřením nového patra od 17. listopadu mírně navyšují ceny vstupného. Základní pro dospělého na dvě hodiny vyjde na 190 korun. Děti a studenti zaplatí za stejný časový úsek 150 korun. V ceně je vstup taky do velkého plaveckého bazénu a akvaparku. ČTĚTE TAKÉ: Lávka přes řeku Oslavu v noci svítí. Podívejte se Akvapark Laguna je městský majetek. V dlouhodobém pronájmu ho má od města společnost Yashica, která zaplatila několikamilionovou přístavbu saun ze svého. Radnice jí na oplátku prodloužila pronájem do roku 2032. Yashica v té době argumentovala, že by bez prodloužení nájmu nedostala úvěr na wellness. Město také provozovateli platí několik milionů ročně na provoz s tím, že schvaluje ceník vstupného.

Autor: Hana Jakubcová