Řada řidičů na neobvyklé dopravní uspořádání přímo v centru města hleděla s podivem. „Je to trochu chaos. Chtěl jsem jako obvykle vyjet na ulici Bedřicha Václavka, ale teď to musím vzít přes Karlovo náměstí. Přiznám se, že Přerovského ulicí takhle v protisměru pojedu poprvé,“ podotkl řidič Jiří Čapek, který před zábranou otáčel své auto.

Ten toto omezení i s ostatními automobilisty bude muset přečkat až do konce října. Od základní umělecké školy totiž odborná firma potáhne teplovod směrem k Centrální školní jídelně na Sirotčí ulici. Tam práce začnou už zítra, přičemž úplně se ulice uzavře na konci října. „Práce zde budou probíhat až do 30. listopadu letošního roku,“ vysvětlila mluvčí města Irini Martakidisová s tím, že částečná uzavírka čeká i souběžnou Jungmannovu ulici. „Zde bude do 13. října úplně uzavřen chodník a částečně také komunikace. Důvodem omezení jsou výkopové práce při opravě poruchy plynovodu,“ upozornila Martakidisová na další dopravní komplikaci v centru Třebíče.