Co letošní sezona? Bude se na Lavičkách ještě tábořit? A jak pokračují správní řízení České inspekce životního prostředí či náměšťského stavebního úřadu? To jsou otázky, které se nyní nabízejí.

Hrozí pokuta i stovky tisíc

„Kontrola je z naší strany ukončená. Nejpozději v únoru budeme zahajovat řízení o přestupku s uložením sankce. Došlo k porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Z naší strany může být udělena sankce až ve výši statisíců korun,“ uvedl Jan Panský, ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Havlíčkově Brodě.

„Do nějakých opatření se pouštět nebudeme, protože to řeší místně příslušný stavební úřad. Vyčkáme, jak dopadne povolení stavby. Zohledníme, co stavební úřad uvede jako důvod porušení zákona,“ doplnil s tím, že je Dalešická přehrada svým způsobem díky přírodě výjimečná. „Bagrování na pozemku bez povolení v tomto rozsahu není v regionu naší působnosti časté,“ řekl Panský.

Stavební úřad

Vedoucí náměšťského odboru výstavby a územního rozvoje Jaromír Žouželka Deníku v prosinci sdělil, že se vede řízení o odstranění stavby. Nyní je posun. Stavebníci jednají. „Byla podána žádost o dodatečné povolení zrealizovaných terénních úprav, která bude předmětem správního řízení,“ aktálně uvedl Žouželka. Jinými slovy – náměšťský stavební úřad se rozhoduje, jestli stavbu povolí, nebo nechá odstranit.

V zátoce jsou dvě tábořiště – velké klasické, nyní zničené nepovolenou stavbou. Do loňska ho předchozí majitel dlouhodobě dával do nájmu rybářům a ti to dál pronajímali na tábory například vodní záchranné službě z Třebíče. A v první části zátoky na vedlejší louce je malý plácek, který má dlouhodobě pronajatý od obce Třesov Přístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč. Míval tam ročně jeden až dva tábory a dál místo po domluvě s obcí nechával dalším skautům, aby si užili výjimečnost prostředí.

Kouzlo je pryč. Bude molo?

„Už se nám tam nechce, kouzlo prostředí je pryč. Když se ptali další skauti a popsali jsme aktuální stav, rovněž ztratili zájem. Netouží po mnoha lidech za zády nebo probíhající stavbě,“ řekl Ivan Touška, kapitán přístavu třebíčských vodních skautů Žlutá ponorka.

„Bývaly tam krásné tábory. Proslýchá se, že se staví zázemí pro parkování lodí, které zřejmě atmosféru lokality úplně změní,“ poznamenal. Zda půjde opravdu o molo a zázemí pro lodě, není jasné. Majitelé s médii nekomunikují. Představitelé obce Třesov k tomu nic bližšího zatím neuvedli. Až budou mít od stavebníků aktuální informace, sdělí je, řekl nedávno třesovský starosta Karel Krčál.

Vědělo se už v létě

„Překvapilo nás, že obec o záměru nových majitelů nevěděla, protože se s plány něco budovat netajili už od léta. Rybáři, kteří měli rozbagrovaný pozemek dřív pronajatý, dostali na vědomí, že jsou tam naposled. Řeklo se jim – až skončíte sezonu, najedou bagry a srovnají to,“ poznamenal Ivan Touška. „Zbystřili jsme, sledovali jsme vývěsky úřadů, jestli se objeví nějaká informace o povolování stavby, ale nikde nic. Až opravdu přijely bagry a pustily se do díla. Nemysleli jsme si, že by to noví majitelé mohli udělat bez papírů,“ dodal.

Představitel vodních záchranářů z Třebíče Petr Němec naznačil, že jeho organizace zřejmě nakonec na Lavičkách v létě v jednom termínu tábořit bude. Už jedná právě s vodními skauty o zmíněné louce, která sousedí s tou rozbagrovanou. „Příjezdové cesty by měly zůstat volné, proto bychom neměli mít problém se na místo dostat. Bude záležet, co budou noví majitelé na pozemku stavět, jak velký bude stavební ruch,“ řekl Němec, který se domnívá, že by to snad neměl být výrazný problém. „Budeme své aktivity směřovat hlavně do vody. Na novém místě, kam se přesuneme, se plánují nějaké úpravy, aby vzniklo lepší zázemí. Všechno je zatím v jednání, diskutujeme s obcí a skauty,“ předeslal.

I vodní záchranáři loni v létě věděli, že přijde změna. „Kontaktovali jsme se s novými majiteli pozemku. Řekli, že začnou něco dělat po prázdninách. Konkrétní záměr, co chtějí stavět, nám nesdělili. Jen, že nemáme počítat s tím, že by to bylo nadále pronajímatelné,“ dodal Němec.

Dvojice majitelů z Brněnska koupila parcelu o rozloze bezmála tři tisíce metrů čtverečních v květnu 2019. Pro zemní práce na rozloze nad 300 metrů čtverečních je nutné stavební povolení, jinak jde o černou stavbu. Nyní jsou veškeré práce po zásahu úřadů zastaveny. Podle dosud platného územního plánu obce Třesov, která je neopomenutelným účastníkem všech řízení, jež se pozemku dotýkají, je na parcele možné provozovat rekreaci, letní tábory.