„Došlo k tomu, na co jsme se všichni těšili. Je to výsledek práce, kterou začali žáci Základní školy Komenského. Byli jsme moc rádi, když za námi přijel pan starosta z Víru a sdělil nám, že odborné ošetření stromu přenechá právě našemu Žižkovu dubu,“ řekl místostarosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.

Odborná péče se Žižkovu dubu bude podle jeho slov hodit více, než Chudobínské borovici. „Na druhou stranu, když si vezmeme, ošetření stromu je jako kdyby si člověk nechal vyžehlit vrásky na čele. Chudobínská borovice má 300 let, kdežto náš dub má minimálně 800 let, takže možná i proto se pan starosta rozhodl, že cenu přenechá našemu dubu, protože je starší a vyhladit vrásky potřebuje možná i víc,“ přemítal Kotačka.

S názorem, že památný dub v Náměšti potřebuje péči víc souhlasí i Milan Peňázl, který do ankety v loňském roku přihlásil vítěznou Chudobínskou borovici. „Po debatě s odborníky jsme se shodli, že ho naše borovice vlastně nepotřebuje. My jsme byli přesvědčeni, že je naprosto zdravá. Bude lepší strom raději nechat v klidu. Proto jsme tu cenu předali stromu, který skončil na druhém místě. A jsme strašně rádi, že se to realizuje. Je očividné, že dub, vzhledem ke svému věku a stavu, to opravdu potřebuje a zaslouží si to víc,“ komentoval Peňázl.

V koruně stromu viseli stromolezci

Během ozdravné kůry se to v koruně stromu hemžilo stromolezci. Nejprve ořezali proschlé větve v koruně a očistili stříšku, která chrání kmen stromu. Poté doplnili šindele a nakonec střechu i dutý kmen stromu ošetřili ochranným nátěrem. „Snažíme se předcházet poškození stromu i v koruně, například v důsledku přetížení. Když se zlomí velká větev, může to být totiž pro strom zásadní, protože do velké rány jde hniloba a strom už takhle velkou ránu nemá šanci zacelit. U mladých stromků, když jsou rány menší, tak zarostou, ale starých stromů ne. Je to s nimi jako s prarodiči, tím jak stárnou, přibývají zdravotní problémy, jako u našich babiček a dědečků,“ vysvětlil vedoucí arborista Václav Štoidl.

Pro Žižkův dub to ale nebyla první zdravotní kůra. „O památných stromech mluvíme někdy od dob romantismu, to jsou záležitosti, kdy si lidé začali všímat okolí. Minimálně od půlky 20. století Žižkův dub procházel pravidelnými ošetřeními. Prochází jimi cyklicky. Ošetření jsou poplatné době, tedy když vidíme ocelové mohutné podpěry, které podpírají kosterní větve, obruč, která stahuje kmen i stříšku, jde o úpravy ze 70 let, kdy tohle byla standardní arboristika," řekla Veronika Zelinková z Národního památkového ústavu.

Ta se jako obor dynamicky vyvíjí, v dnešní době se přistupuje ke stromům daleko citlivěji. „Zásahy se dělají v kratší době a v menší míře. Dříve, například pokud mluvíme o stabilizačních zásazích ze 70. let, byly provedeny tak, že se na strom dalších dvacet let nikdo nepodíval, protože měli za to, že strom je v pořádku,“ doplnila Zelinková.

Arboristika jako obor se dynamicky vyvíjí, už přistupuje ke stromům jinak a daleko citlivěji. „Zásahy se dělají po dvou letech častěji a v menší míře, kdežto dříve, například stabilizační zásahy ze 70. let byly provedené tak, že dalších 20 se na strom nikdo nepodíval, bylo za to, že je v pořádku. Máme tu nějaké dědictví, strom o který se starali tak, jak v té době nejlépe uměli a my to necháváme, pouze zkontrolujeme, zda je vše v dobrém stavu,“ komentovala Zelinková.

Ozdravná kůra potěšila i žáky, kteří strom přihlásili do ankety

Zdroj: Deník / Ivana ŘíhováZ odborného ošetření měli radost také žáci místní základní školy, kteří Žižkův dub v loňském roce přihlásili do ankety Strom roku. „Když jsme se dozvěděli, že nám Chudobínská borovice nechá cenu odborného ošetření, byli jsme velice vděční, že udělali hezkou věc. Oni věděli, že jejich strom, nepotřebuje ošetření, tak moc jako náš. Jsme rádi. Hlavně se nám vrátilo to úsilí, které jsme do toho od začátku vkládali,“ shodovali se žáci, zatímco přihlíželi odbornému ošetření.

Strom a jeho propagace v anketě byl totiž jejich velký projekt. „O anketě mě informovala naše paní ředitelka, já se toho chytla a zapojila jsem do toho i děti,“ prozradila učitelka základní školy Komenského v Náměšti Hana Matoušková.

Děti dělaly vše pro to, aby se Žižkův dub co nejlépe umístil. „Snažili jsme se strom propagovat hlavně na sociálních sítích, protože v dnešní době je na nich největší dosah. Nezaháleli jsme ani jinde, vytiskli jsme si letáčky, které jsme roznášeli po městě do různých míst. Letáky jsme nabízeli také na Folkových prázdninách, které se každoročně konají. Chodili jsme se spolužáky mezi lidi, dva dny jsme je roznášeli. Některým to udělalo radost a ti kteří nás odmítli, tak nás vlastně motivovali, abychom těch letáčků rozdali ještě více,“ prozradili žáci.