Filmová projekce na povrch chladicí věže vyžaduje maximální kvalitu a klade tak podle Bezděka vysoké nároky na světelné parametry projektoru. „Díky tomu se pravděpodobně jedná o světovou premiéru filmové projekce na povrch chladicích věží,“ zmínil.

Filmový večer v pátek 28. srpna zahájí ve 20.00 česká pohádka Anděl páně 2, která byla úplně prvním filmem vysílaným v dukovanském autokině před třemi lety. Druhým filmem večera bude třetí díl oblíbené filmové trilogie Bobule.

Symbolickou tečkou za dva a půl měsíce trvajícím provozem autokina pod chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany bude projekce v sobotu 29. srpna. Uvede ji opět ve 20.00 animovaný film Ježek Sonic a sezonu téhož večera zakončí akční krimifilm Gentlemani. „Již na standardním plátně,“ zdůraznil Jiří Bezděk.

Od poloviny května do současnosti přijelo do kina 7 759 návštěvníků z blízkého i širokého okolí. Rezervace míst do letního kina a autokina se neprovádí a vstupné je dobrovolné. Celkový výtěžek ze vstupného, který je letos jako poděkování za náročnou práci v souvislosti s bojem proti nákaze Covid-19 určený pro zdravotníky, hasiče a policisty, v pátek symbolicky slavnostně převezme ředitel Nadace policistů a hasičů Vladimír Šutera.