„Přejít přes hlavní silnici je ve Vladislavi opravdu velký problém. A pro nás, kteří bydlíme u silnice, je problematický i výjezd s autem. Když se manžel snaží vyjet, trvá to hodně dlouho. Ten proud aut je zkrátka hodně silný,“ sděluje Zdeňka Musilová.

Zároveň přidává ještě jeden poznatek. „My bydlíme kousek od železniční zastávky. Pěšky je to asi pět minut. Ale tím, že je náš dům na druhé straně silnice, musíme vyjít třeba o čtvrthodiny dřív. Jedině tak máme jistotu, že vlak stihneme,“ dodává Musilová.

Silnice rozděluje Vladislav na dvě poloviny. Většina obyvatel proto toužebně vyhlíží plánovaný obchvat, který obkrouží městys ze severu. Na konci letošního května Krajský úřad Kraje Vysočina k němu vydal územní rozhodnutí, čímž přípravy obchvatu poslal do další fáze. Z toho má radost i starosta Vladislavi Jan Havlena. „Když jsem byl malý chlapec a bylo mi asi pět let, otec už o nutnosti obchvatu mluvil. Přípravy na něj se zintenzivnily asi pět nebo šest let zpátky. Hodně nám v tom pomohla paní Marie Tesařová z Ředitelství silnic a dálnic a pan Aleš Kratina z třebíčského odboru dopravy. Tehdy se do toho začalo takříkajíc více šlapat,“ říká starosta.

Pro něj ale bude obchvat znamenat velký zásah do osobního života. Nová silnice si totiž vyžádá oběť v podobě zbourání několika průmyslových objektů a také jednoho rodinného domu. Shodou okolností je to dům Havlenových. „Lhal bych, kdybych řekl, že mi to není líto. Ale když se člověk podívá, kolik Vladislaví projede aut, tak to samozřejmě chápe. Jedná se o nějakých sedm či osm tisíc aut denně. To už je naprosto neúnosné,“ podotýká Havlena.

Posun v přípravě obchvatu ale neznamená, že by stavba začala okamžitě. „Územní rozhodnutí je sice vydáno, ale zatím nenabylo právní moci. Někdo může podat odvolání, protože úřad musel před vydáním územního rozhodnutí řešit námitky,“ vysvětluje tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová. „Pokud územní rozhodnutí nabyde právní moci, budeme vybírat zpracovatele dokumentace pro stavební povolení. Po zpracování této dokumentace následuje vyhotovení geometrického plánu a výkupy pozemků,“ dodává Ledvinová.

To vše má zabrat asi tři roky. Podle podkladů dodaných ŘSD se s povolením ke stavbě počítá v roce 2026. O dva roky později bude následovat výběrové řízení na zhotovitele, který ve stejný rok stavbu zahájí. Obchvat by měl stát v roce 2031. Podrobné informace k obchvatu a Leták k obchvatu.