Jedni tvrdí, že je to vítězství, druzí, že to nic neznamená. A že je to jen součást politického boje před volbami do zastupitelstva. Třebíčská radnice uveřejnila na svém webu rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) směřované ke dvěma spolkům. Ty se odvolaly proti předpokládané variantě třebíčského obchvatu. MŽP nyní odvolání zamítlo. Zatímco radní verdikt ministerstva vítají a berou jej jako hotovou věc, spolek Obchvat Třebíče prohlašuje, že rozhodnuto ještě není.

Rozhodnutí se týká odvolání Dětí Země a spolku Obchvat Třebíče. Ty zkraje tohoto roku napadly výrok Krajského úřadu Kraje Vysočina, který udělil výjimku ze zákona o ochraně přírody. Silnice by totiž měla vést místy, v nichž žije několik druhů vzácných živočichů. MŽP nyní rozhodnutí krajského úřadu potvrdilo a zároveň uvedlo, že se proti tomuto rozhodnutí už nelze odvolat. „Pro nás to ale nic neznamená, rozhodnuto ještě v žádném případě není,“ prohlásil v reakci na to místopředseda spolku Obchvat Třebíče Jaromír Barák.

Boj o třebíčský obchvat: odpůrci se odvolali i kvůli ochraně vzácných živočichů

Barák je zároveň lídrem třebíčského opozičního uskupení Třebíč Občanům! (TO), které proti stávající variantě obchvatu dlouhodobě vystupuje. Jeho cílem je prosadit variantu delší, která by neprotínala obydlenou část města. „O obchvatu se rozhodne teprve poté, zda se schválí takzvaná velká EIA, tedy posouzení vlivu té stavby na životní prostředí. A také, zda projde územní řízení. To je proces nezbytný pro povolení většiny staveb. Podle mě to neprojde,“ uvedl Barák s tím, že jeho spolku jde hlavně o obyvatele třebíčské Boroviny, přes kterou je obchvat navržený.

Město k rozhodnutí ministerstva vydalo tiskovou zprávu, ve které uvádí: „Všechny ‚varianty‘ třebíčského obchvatu, vedené volnou krajinu, by pro přírodu (živočichy i rostliny) byly daleko škodlivější, než schválená trasa. Vyplývá to z rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, které i těmito slovy reagovalo na odvolání spolku Děti Země a spolku Obchvat Třebíče.“

Podle starosty Třebíče Pavla Pacala radnice toto rozhodnutí očekávala. „Město postupuje přísně podle pravidel, tak, aby při této strategické stavbě byly veškeré postupy správné. Proto jsme toto rozhodnutí ministerstva předpokládali. Těm spolkům, přičemž jeden je přímo z Třebíče, jde jen o zbytečné zdržování pro Třebíč tak důležité stavby. Spolky v podstatě brání vymizení kolon z našeho města,“ uvedl Pacal.

Vysočinu zahlcuje čím dál více aut, Třebíč patří k nejvytíženějším městům

MŽP vyhotovilo dokument 10. srpna tohoto roku. V jeho závěru stojí, že na vědomí jej úředníci poslali do datových schránek Krajského úřadu Kraje Vysočina, firmy Dopravoprojekt Ostrava, Dětí Země, spolku Obchvat Třebíče a města Třebíče. „My jej dostali před několika dny, v první polovině září,“ reagoval starosta na otázku Deníku, proč se tisková zpráva k ministerskému rozhodnutí objevila na webu města až nyní.

To ale odmítá Barák, který tvrdí, že město o rozhodnutí muselo vědět už dříve. „Skutečnost, že to radnice zveřejnila až nyní, jen několik dnů před volbami, je prostě součást předvolebního boje. Já osobně jsem ten dokument četl už v srpnu. Našemu spolku šel do datové schránky jistě stejně jako městu,“ podotkl předseda TO.

Opoziční lídr ale nemusí mít tak úplně pravdu. Nasvědčuje tomu i sdělení krajského úřadu. „U nás rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ještě nemáme,“ komentovala krajská mluvčí Eva Neuwirthová.