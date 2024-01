Těch kroků už bylo velmi mnoho, toto je ale jeden z největších . Obchvat, který má vést okolo Třebíče, dostal od krajského úřadu souhlasné stanovisko takzvaného procesu velká EIA. To posuzuje vliv stavby na životní prostředí a musí předcházet územnímu rozhodnutí. „Konečně. Táhne se to už hrozně dlouho. Obávám se, že než obchvat vznikne, tak budu mít šediny. Ale tohle je podle mě důležitý milník, a tak zase začínám věřit, že se po obchvatu někdy projedu,“ prohodil Štěpán Hobza.

Spolek Obchvat Třebíče vede Jaromír Barák, který je zároveň lídrem třebíčské opozice. Ten namítá, že EIA je pouze jedním z podkladů, které mají předcházet územnímu rozhodnutí. „Až do šestnáctého února mohou účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené orgány dodatečná závazná stanoviska ke stavebnímu záměru,“ nastínil Barák s tím, že jeho spolek je také účastníkem řízení a tohoto práva určitě využije.

Odpůrci třebíčského obchvatu mají třicet požadavků, chtějí tak stavbě bránit

Barák už nyní ví, čím budou odpůrci v námitkách argumentovat. „Krajský úřad se řádně nevypořádal s většinou z třiceti požadavků, které jsme v našem vyjádření k dokumentaci EIA měli. Mezi nejzávažnější patří nesvolání veřejného ústního projednání, což lze považovat za nezákonné. Stavebnímu úřadu muselo být známé, že záměr vyvolává velký zájem veřejnosti, a zákon očekává, že právě v takovýchto vysoce sporných případech bude veřejné projednání svoláno,“ popsal šéf opozice jeden ze sporných bodů.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Ten také chce, aby se krajský úřad zabýval další variantou obchvatu – prosazovanou právě jeho spolkem. „I tento požadavek byl šmahem odmítnut a my budeme požadovat jeho akceptaci,“ postěžoval si Barák. „Pokud bude radnice proti vůli velké části veřejnosti neustále prosazovat tuto trasu, tak ji čeká ještě velmi dlouhá a náročná cesta. Pokud by v roce 2017, kdy bylo schváleno financování jakékoliv varianty přeložky silnice I/23, přistoupila na variantu skutečného, velkého obchvatu Třebíče, tak už se mohlo stavět,“ prohlásil opoziční lídr.

To ale zcela odmítá starosta Pavel Pacal. „O tom, jestli bude trasa taková či maková, se rozhodovalo v letech 2005 až 2010. Tehdy se o tom dalo nějak debatovat. Teď už jsme prostě v cílové rovince. Ani ten, kdo změnu trasy nyní hlásá, tomu nemůže věřit, protože ví, že je to nesmysl,“ vzkázal Pacal odpůrcům stávající varianty.

Třebíčské organizace sepsaly memorandum k obchvatu. Naštvaly je kolony ve městě

Podle něj bude buď tato varianta obchvatu, nebo nebude žádná. „Ti, kteří neuspěli se svou pomyslnou trasou a chtějí bránit této, jsou normální škůdci. Chtějí docílit toho, že město nebude mít nic. To je můj názor,“ řekl starosta. „Jinou variantu nikdo nepostaví. To se prostě moc dobře ví. A vědí to všichni, kteří se v tom angažují. Vědí to od Ředitelství silnic a dálnic, od státu, od ministerstva dopravy. Buď bude tohle, nebo nebude nic,“ má jasno Pacal.

Krajský úřad se nyní bude muset vypořádat s námitkami proti EIA. „Když odpůrci neuspějí, asi půjdou ke krajskému soudu. Když neuspějí ani tam, podají kasační stížnost. Nás mrzí to, že Třebíč takto může přijít o obchvat. A to není taková legrace. Všichni dobře víme, že nebýt stavby v Dukovanech v Třebíči by nikdo žádný obchvat nepostavil. Protože to zkrátka ekonomicky nevychází,“ pokrčil rameny starosta.

Děti Země se soudí kvůli obchvatu Třebíče. Starosta: Terorizují veřejný zájem

Dalšími, kdo proti stávající variantě brojí, jsou ekologičtí aktivisté Děti Země. Projde-li přes všechny námitky nakonec i územní rozhodnutí, mělo by se začít stavět asi v roce 2027. První řidiči by se po obchvatu měli projet o dva či tři roky později.