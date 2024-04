Čtyřproudá silnice bude místní komunikací. Třebíč po stavbě obchvatu čeká změna

Co se stane s průtahem ve městě, až Třebíč bude mít obchvat? Tato otázka, kterou si mnozí Třebíčané asi kladou, je na místě. „Stávající průtah městem by měl být převeden městu. Stane se to ale až po výstavbě obchvatu,“ vysvětlil třebíčský místostarosta Pavel Janata.

Průtah vedoucí centrem Třebíče se po výstavbě obchvatu částečně stane místní komunikací, částečně krajskou silnicí. | Video: Deník/Milan Krčmář