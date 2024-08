Na další dějství tohoto dramatu, které trvá již mnoho let, se stejně jako Hobza těší i další Třebíčané. Někteří s vírou, že obchvat vznikne – a někteří s nadějí, že se jeho stavbu podaří ještě zvrátit. A právě ti druzí nyní pilně studují vyjádření k územnímu rozhodnutí . To má 179 stran a odpůrci obchvatu slibují, že je podrobí pečlivému zkoumání. Stále totiž věří, že stavbě obchvatu zamezí.

Územní rozhodnutí vydal Krajský úřad Kraje Vysočina. Ten předtím musel řešit řadu připomínek od zhruba třicítky subjektů – jak fyzických osob, tak i různých organizací. Mezi ty nejhlasitější patří třebíčský spolek Obchvat Třebíče, který se rekrutuje zejména z řad místní opozice. „To rozhodnutí je velmi rozsáhlé, takže jsem jej zatím jen prolétl,“ sdělil šéf spolku Jaromír Barák.

Obchvat Třebíče

Jen Obchvat Třebíče vznesl třicet připomínek, přičemž úředníci se k nim podle Baráka nevyjádřili zcela adekvátně. „Zdá se, že použili obdobnou odmítavou argumentaci, jako tomu bylo dříve u posouzení vlivů stavby na životní prostředí, tedy EIA. Nevzali nic v úvahu a použili stejné, podle mého názoru nesprávné argumenty,“ zamyslel se Barák, který už kvůli tomu chce bojovat dál. „Ten dokument pořádně rozebereme, i když na to není moc času. Zdá se, že úředníci neustále trvají na svém. Pro nás i ostatní, kteří podali námitky, bude zřejmě jedinou možností odvolat se proti některým těm výrokům,“ doplnil lídr opozičníků.

Naopak starosta Třebíče Pavel Pacal další posun v přípravě obchvatu vítá. „Pro Třebíč je velmi důležitý. Pomůže s tranzitní dopravou a uleví přetíženému centru města. Vzhledem k plánovanému rozvoji Třebíče a očekávanému nárůstu dopravy, zejména po dostavbě nových bloků v Dukovanech, je obchvat nezbytný pro udržení dopravní situace v Třebíči,“ prohlásil starosta.

Zda územní rozhodnutí nabyde právní moci, se uvidí po patnácti dnech. Taková lhůta na reakci vychází ze zákona. „Účastníci řízení mají možnost použít zákonné opravné postupy, v tomto případě se lze proti rozhodnutí odvolat k nadřízenému správnímu orgánu,“ sdělila krajská mluvčí Jitka Svatošová, která věří, že úřad při posuzování námitek postupoval správně. „V územním rozhodnutí jsou všechny námitky kvalitně vypořádány,“ doplnila mluvčí.

Obchvat připravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Územní rozhodnutí je dalším krokem k fyzickému zahájení prací. Díky stavbě dojde k výraznému vyvedení dopravy převážně mimo zastavěné území města,“ shrnul mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavba by měla vyjít na více než čtyři miliardy korun a vznikne při ní silnice dlouhá šest kilometrů. „Na obchvatu bude devět mostů, jeden tunel, tři mimoúrovňové křižovatky a jedna lávka pro pěší. Stavbu bychom chtěli zahájit nejpozději do tří let a do provozu ji uvést nejpozději v roce 2030,“ dodal Rýdl.