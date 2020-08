Rozpaky části veřejnosti i odborníků na bezpečnost přitom budí možná účast Ruska a Číny. „Nikoho z tendru předem vyřazovat nebudeme. Chceme, aby se maximálně zasoutěžilo o cenu, chceme, aby výběrové řízení bylo férové. Bezpečnostní faktor tam je, nicméně musíme sledovat i kritéria ekonomická,“ řekl s tím, že vláda nechce dopředu eliminovat případná konsorcia, která mohou vzniknout. „Veškeré jaderné bloky, které ve světě vznikají, jsou na bázi konsorcií,“ poznamenal.

Práce pro pět tisíc lidí

Stavba bloku přinese rovněž mnoho pracovních příležitostí. Havlíček zdůraznil, že z odborníků už to bude jiná generace, než ta, která stavěla Dukovany a Temelín. „S potěšením konstatuji, že se v poslední době zvedl zájem studentů o technické obory,“ řekl.

Přípravu nového bloku zajišťuje dceřiná společnost ČEZu Elektrárna Dukovany II. Její generální ředitel Petr Závodský uvedl, že celkem stavba nového bloku, která má započít v roce 2029, bude potřebovat až pět tisíc lidí. Ve špičce jich na jednom místě bude patnáct set. Na to budou potřeba ubytovací kapacity.

Nenastane ráj zahraničních dělníků

„Stavební práce budou dělat především české firmy. Chci uklidnit, nenastane tu ráj zahraničních pracovníků,“ řekl vicepremiér. Vláda ani ČEZ podle jeho slov ještě nemapovali, kolik přesně je potřeba vybudovat ubytovacích kapacit. „Do značné míry to bude i tržní záležitost, protože každá taková stavba je pro region zajímavá. Služby, které lze poskytovat, to je věc, kterou předpokládám, že si zde všichni zavčas uvědomí a připraví se na to,“ předeslal v narážce na obce a města v širokém okolí.

Obchvat Třebíče? Možná i záložní varianta trasy

Karel Havlíček rovněž ubezpečil, že do začátku výstavby pátého bloku v Dukovanech budou připravené všechny přístupové trasy, po kterých se budou vozit hlavně nadrozměrné komponenty, je třeba například nachystat cestu pro reaktorovou nádobu. Součástí koridoru má být i nový obchvat Třebíče, který má hlasitou skupinu odpůrců, jež se snaží prosadit jinou trasu, případ se dostává k soudu.

Šéf jaderné divize ČEZ Bohdan Zronek v této souvislosti zmínil, že se na jednom problematickém úseku silnice nemůže zastavit dostavba elektrárny. „Kromě obchvatu Třebíče mapujeme i další varianty tak, abychom nebyli závislí jen na jednom jediném řešení,“ zdůraznil.

Hlubinné úložiště

Při návštěvě padla i otázka na hlubinné úložiště jaderného odpadu. Chystá se zúžení výběru lokalit z devíti na čtyři. Existuje od Správy úložišť radioaktivních odpadů výběr, který zahrnuje i dvě oblasti na Vysočině – Hrádek a Horku. Havlíček se má příští týden se zástupci obou lokalit sejít. „Ministerstvo průmyslu a obchodu si ještě nechá udělat oponenturu materiálu od SÚRAO,“ řekl Havlíček. Neuvedl však přesný termín, kdy vláda rozhodne o zúžení na čtyři lokality.

„Někdy jsou kolem toho nafouklé příběhy, Nejedná se jen o úložiště jaderného odpadu, ale i odpadu, které vzniká činností například ve zdravotnictví či v průmyslu,“ sdělil. Realita je taková, že víc jak devadesát procent tohoto odpadu v republice produkují jaderné elektrárny. „Chceme být maximálně otevření, chápeme, že je to o diskuzi, ale nemůžeme z toho cuknout. Musíme všem vysvětlit, že úložiště není nebezpečné, naopak že je to vysoce bezpečná záležitost. Nemusí mít obavu z napadnutí podzemních vod,“ řekl s tím, že někdy kolují nesmyslné argumenty. „Není to chyba těch, kteří je vypouštějí, ale naše, že jsme to neuměli vysvětlit. Je na nás, že ne vždy komunikace v minulosti byla přesvědčivá, musíme to dělat s větší pokorou a respektem,“ řekl