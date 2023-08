Rosa market má skoro dvě stovky vlastních prodejen. Další stovky obchodů provozuje formou franšíz hlavně na venkově. Právě tam mají zákazníci z možného zavření prodejny největší obavy. Nechtějí, aby se jim přihodilo to, co ve Stařči. „U nás je prodejna na Jakubském náměstí V-universál zavřená kvůli bankrotu Enapa. Už je to asi tři týdny. Je tam prázdno. Majitel nemovitosti je na dovolené, takže nemáme ani možnost se ptát, co bude dál. Komu prostory pronajme,“ vysvětlil Deníku starosta městečka Čestmír Linhart. Jak dodal, obyvatelé ve Stařči bez obchodu nezůstanou. Městečko nemá jen jednu prodejnu.

Zavřený obchod na náměstí ale postrádá místní podnikatel, zahradník Jakub Sloup. „Já tam chodil často. Mrzí mě, že prodejna skončila. Máme u nás sice ještě jeden obchod, ale tam mi nabídka nevyhovuje. Tak jezdím na nákupy radši až do Třebíče,“ řekl Deníku.

Na vesnicích mívají většinou jediný obchod. Obavy z budoucnosti proto tíží třeba obec Sázavka na Havlíčkobrodsku. „Slyšeli jsme, že Enapo má problémy a krachuje. Ale nás se to snad nedotkne. Naši prodejnu vlastní pan Hart, který s Enapem spolupracuje. Neradi bychom o prodejnu přišli. Je u nás jediná. Museli bychom jezdit až do Světlé nad Sázavou,“ povzdechla si místostarostka Eva Vávrová.

Podobná situace je v obci Rovečné na Žďársku. Obchod tam vlastní společnost Agrotes s.r.o. Ta po informacích o krachu Enapa našla jiného dodavatele a změnila elektronický pokladní systém.

Prodejny Enapo na Brodsku v ohrožení? Provozovatel zbankrotoval

Obchody spolupracující s firmou Enapo jsou i na Brodsku. Třeba v Nové Vsi u Světlé nebo v Dolním Městě a Malčíně, kde se o budoucnost své prodejny rovněž báli.

Všechny tyto obchody vlastní podnikatel Milan Hart. Jak řekl Deníku, se společností Rosa market spolupracoval formou franšízy. „Samozřejmě špatná zpráva to je. Rosa market byl náš dodavatel a musím říci, že velmi solidní. Najít za něho náhradu nebylo lehké, ale zvládli jsme to,“ konstatoval Hart. Jak dodal, má samozřejmě u společnosti Rosa market určité pohledávky, ale považuje to za osobní věc. „To, co zákazníky asi nejvíc zajímá, že naše prodejny na venkově kvůli bankrotu Rosy nezavírají. Držíme se. Spíš než Enapo mě tíží poplatky v tisících, které musím odevzdávat bankám za to, že používám platební terminál pro karty. To je hanba,“ zdůraznil Hart.

Proč Enapo zkrachovalo? Na bankrot podle společnosti měly vliv faktory, které nemohla předvídat a připravit se na ně. „Podnikání dlužníka bylo ve značné míře negativně ovlivněno pandemií koronaviru a souvisejícími opatřeními orgánů veřejné moci. Na současnou situaci dlužníka měl dále zcela zásadně negativní vliv nárůst cen energií v posledních letech,“ píše se v insolvenčním návrhu z konce června. Podle předchozích informací Deníku společnost nyní prodejny rozděluje na ty, které mají ziskový potenciál, a na ty, které se v posledních dvou letech propadly do ztrát. U ztrátových prodejen v první řadě hledá zájemce o jejich převzetí včetně personálu; pokud se zájemce nepodaří nalézt,musí prodejny zavřít. Rušení obchodů v menších obcích a městečkách se ale netýká jen sítě prodejen Enapo. Jedná se o trend který nejen na Vysočině i v celé republice panuje už delší dobu.