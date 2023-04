Dvakrát týdne do tamního obchodního centra jezdívá nakupovat Pavlína Rožnovská z nedaleké obce Rácovice. „Vyhovuje mi, že už nemusím tolik zajíždět do centra nebo až do Třebíče. Je to tady pro mě blíže a dostupnější. Jelikož jezdím s kočárkem, vyhovuje mi bezbariérový přístup,“ popsala. A dodala, že rozšíření nabídky vítá. „Chybí mi tady nějaký obchod s botami, jako to je v Třebíči. Doufám, že ho sem přidají,“ prohlásila Rožnovská.