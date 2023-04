Rozšiřování obchodního centra v Moravských Budějovicích pokračuje tak, aby bylo vše připravené na nákupní vánoční sezonu. Na ploše osmnácti set metrů čtverečních přibudou další čtyři obchody. Patří mezi ně prodejny s obuví Deichmann, s elektrem PLANEO a pobočka TEDi, která nabízí hračky, psací potřeby či potřeby pro kutily. Trojici ještě doplní asijské bistro.

V Moravských Budějovicích začali rozšiřovat obchodní centrum v ulici Okružní u kruhového objezdu. | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Obchod s botami si přála Pavlína Rožnovská z nedaleké obce Rácovice. Do moravskobudějovického obchodního centra jezdívá „Vyhovuje mi, že nemusím tolik zajíždět do centra nebo až do Třebíče. Jelikož sem jezdím i s kočárkem, vyhovuje mi bezbariérový přístup,“ popsala s tím, že rozšíření nabídky vítá.

Občerstvení, elektro či boty. V Moravských Budějovicích rozšíří obchodní centrum

Podle Oty Kohoutka z investorské firmy FMZ dostavba neovlivní zákazníky ani současné obchody. „Do listopadu to bude hotové. Spolupracujeme s řetězci, které jsou na působení v obchodních centrech zvyklí. Ti noví nájemci mají prodejny například i v Třebíči,“ řekl dříve Deníku.