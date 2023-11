/VIDEO/ Za dvě minuty devět, každou chvíli se dveře obchodů otevřou. Před novými prodejnami v moravskobudějovickém obchodním centru nedočkavě přešlapují první nakupující. Ve čtvrtek ráno tam zahájily prodej čtyři nové provozovny. Zákazníky lákají i na slevové akce.

V Moravských Budějovicích rozšířili obchodní centrum | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Kvůli nim do Moravských Budějovic přijela také Eva Marténková ze Želetavy. „Věděla jsem dopředu, že tu otevřou nové obchody. A jela jsem sem s tím, že si něco pořídím. Vzala jsem mikrovlnku do kuchyně, pro manžela holicí strojek a pro vnoučata tablet. Dám jim to rovnou. A ještě se sem stavím v příštích dnech. Ty slevy jsou velké a blíží se Vánoce," rozpovídala se zákaznice.

Nové prodejny a slevové akce. V Budějovicích ve čtvrtek otevřou obchodní centrum

Kromě obchodů v obchodním centru u výpadovky na Jemnici otevře také první restaurace. Ta se zaměřuje na asijskou kuchyni. Marténkovou však primárně zajímají jiné provozovny. „Ještě se skočím podívat do TEDi. Moc nevím, co od toho čekat, ale když už tu jsem, tak se podívám,“ říká žena o prodejně, která nabízí domácí potřeby, dekorace či potřeby pro kutily.