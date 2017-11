O víkendu ve Starči předají pamětní plaketu potomkům italských uprchlík

Stařeč – Příběh vysídlené italské rodiny ze severních Alp do Starče nyní znovu ožívá. Poté co se vysídlená rodina vrátila po válce zpět do italského Naga, vyprávěl Tullio Benuzzi svému vnukovi Fabienovi o rodné vesnici kdesi na Moravě a přál si, aby se tam vnuk znovu vypravil.

Bývalá obecní pastouška ve Starči. V padesátých a šedesátých letech sloužila přední část pastoušky jako veřejná prádelna, dnes je z ní pěstitelská pálenice.Foto: Miluše Čechová

Ten jeho přání vyslyšel a cestu do Starče si našel. U této příležitosti se rozhodla místní radnice spolu se Spolkem Povodí Stařečského potoka uspořádat setkání s jeho rodinou. Zároveň bude Tulliovi Benuzzi předána in memoriam pamětní plaketa městyse Stařeč. Vzpomínat na staré časy začnou místní již v sobotu, kdy proběhne beseda na téma Italští uprchlíci ve Starči a okolí, které se zúčastní i rodinní příslušníci Tullia. Besedování začne od sedmnácti hodin v sále radnice. ČTĚTE TAKÉ: Před sto lety se italským válečným uprchlíkům narodil ve Starči syn Nedělní program se ponese ve slavnostním duchu. Ve tři hodiny se rodině Tullia dostane velké cti, když slavnostně obdrží pamětní plaketu městyse Stařeč. Akt předávání začne v patnáct hodin na místní radnici. Na slavnostní předávání naváže vernisáž výstavy obrazů Heleny Pražákové a vitráží Miluše Čechové, která začne o půl čtvrté. Prohlédnout si umělecká díla mohou zájemci až do konce listopadu. Otevřeno je v pracovní dny dopoledne od devíti do půl dvanácté, odpoledne pak od třinácti do šestnácti hodin. V sobotu a neděli bude otevřeno odpoledne od čtrnácti do sedmnácti hodin. ČTĚTE TAKÉ: Západomoravská vysoká škola zatím stále nezahájila akademický rok Ivana Říhová

Autor: Redakce