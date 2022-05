V publikaci je přes devadesát fotografií, které zachycují zdejší ptáky, rostliny, ale také známá místa v tomto parku. Ten vznikl už v 19. století za značného přispění třebíčského Okrašlovacího spolku. „Historii údolí jsem se ale moc nevěnovala, od toho jsou tu povolanější. Je to hlavně popis údolí a jeho přírody. Obrazově jsem zachytila i vývoj, jak to tam vypadalo před a po kůrovcové kalamitě,“ doplnila autorka.

VIDEO: Další kameny zmizelých připomínají někdejší židovské obyvatele Třebíče

Ta neskrývá, že publikaci vydala také kvůli chystanému obchvatu Třebíče. Jeho část by měla vést jižní částí údolí. „Vadí mi, že by tudy ta silnice měla vést,“ potvrdila Herzánová s tím, že by veřejnosti chtěla brožuru představit na komentované procházce tuto neděli. „Sraz je v Libušáku ve tři hodiny odpoledne na hrázi Máchova jezírka. Kdo bude chtít, bude si tam moci publikaci koupit. K dostání je i v knihkupectví u Trojanů,“ dodala.

Herzánová vydala publikaci vlastním nákladem, s financemi jí pomohli přátelé. Výtěžek z prodeje by ráda věnovala na pomoc Ukrajině.